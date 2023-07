SK Exloo: Vijf springmerries uitgenodigd voor NMK, 80/90 voor Cape Coral RBF-dochter

Na twee dagen stamboekkeuring in Exloo zijn er in de springrichting al vijf merries uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring over enkele weken in Ermelo: Pfilithya (v. Cape Coral RBF, 80/90), Polita (v. Justice HL, 85/90) Promise Blue B (v. Tangelo van de Zuuthoeve, 80/85), Perona B (v. Comthago, 80/85) en Palencia R-E (v. Di Cantero ter Hulst, 80/85). Vandaag wordt beslist welke driejarige springmerrie zich kampioen van Drenthe mag noemen.

In de baan als jury stonden Michel Priemus en Marcel Beukers. De laatste licht toe: “Gisteren en vandaag hebben we 24 driejarige merries beoordeeld. Hiervan zijn er zestien ster geworden en elf voorlopig keur. Daaronder dus vijf NMK-merries. De gemiddelde kwaliteit van de merries is dit jaar bijzonder hoog. Meestal vaardigen we vanuit Drenthe twee merries af, maar nu zijn dat er vijf en dat zegt zeker wel wat. Morgen vindt de finale plaats en in principe ligt alles nog open.

Pfilithya

Pfilithya van f/g A.M.C. Sas uit Ruurlo is een dochter van Cape Coral RBF Z uit elitemerrie Ifilithya (v. Quasimodo van de Molendreef. In de moederlijn het 1.60m-springpaard Flinton (v. Clinton), alsmede het CCI4*-eventingpaard Hartacker (v. Spartacus). “Pfilithya is een sterk gebouwde en lang gelijnde merrie met een goed ontwikkelde schoft. Wel even iets strak in haar lendenpartij. Voor haar exterieur kreeg ze 80 punten en voor het springen maar liefst 90. Ze sprong met een fantastische techniek en toonde daarbij opvallend veel atletisch vermogen. Voor haar vermogen liet ze maar liefst 95 noteren” zegt Beukers.

Polita

Polita (Justice HL x Quality Time) is een van de vijf geselecteerde merries, een lang gelijnde en sterk gebouwde dochter van Justice HL. “Een merrie met veel front en een opvallend goede schoft- en schouderpartij. Voor haar exterieur kreeg ze 80 punten. Springen deed ze met veel lichaamsgebruik. In de lucht kon ze makkelijk naar voren schakelen. Voor springen scoorde ze 85 en voor haar vermogen zelfs 90.” Polita van fokker en geregistreerde T. Blaauw uit Ruinerwold komt uit Galita (voorl.keur prok v. Quality Time).

Polita (v. Justice HL) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Twee van Beuving

Promise Blue B werd door Marcel Beukers omschreven als: “Een zeer aansprekende en jeugdige merrie met een edel hoofd en een fijn front. Tevens beschikt ze over een sterke bovenlijn. Ze sprong met een goede techniek en liet naast veel atletisch vermogen tevens extra overzicht zien. Voor zowel exterieur als springen konden wij met plezier 85 punten aan haar kwijt.” Promise Blue B van f/g A. Beuving en R. Beuving-Steenbergen uit Westdorp is een dochter van Tangelo van de Zuuthoeve uit Ciaantje (elite sport prok v. Mr. Blue).

Promise Blue B (v. Tangelo van de Zuuthoeve) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Eveneens van f/g A. Beuving maakte Perona B indruk. Deze dochter van Comthago heeft als moeder, de elite sportmerrie Berona (v. Royal Star). Renate Beuving bracht deze merrie zelf uit in het 1.45m. In de merrielijn komen we meerdere internationale sportpaarden tegen. Marcel Beukers: “Een heel aansprekende, lang gelijnde en bloedgemaakte merrie met een zeer goede bovenlijn. In galop was ze heel lichtvoetig en vertoonde ze veel balans, waarbij ze makkelijk changeerde en tevens veel atletisch vermogen liet zien.” Deze merrie werd beloond met 80 punten voor haar exterieur en 85 voor haar springen.

Makkelijk schakelen

Dezelfde score, dus ook 80/85 was voor Palencia R-E, een dochter van Di Cantero van ter Hulst. Ze is geboren uit Jalencia (v. Etoulon VDL). Marcel Beukers licht toe: “Een lang gelijnde en aansprekende merrie, die net even wat meer formaat zou mogen hebben. Ze beschikt wel een heel goede schoft- en schouderpartij met een dito bovenlijn. In galop liet ze veel balans en ruimte zien en kon opvallend makkelijk schakelen. In het springen liet ze veel overzicht zien en vlugge reflexen. Voor deze onderdelen scoorde ze allebei 85. Dit was ook haar score voor het springen voor haar exterieur kreeg ze 80.”

Pfilithya van f/g A.M.C. Sas uit Ruurlo is een dochter van Cape Coral RBF Z uit elitemerrie Ifilithya (v. Quasimodo van de Molendreef. In de moederlijn het 1.60m-springpaard Flinton (v. Clinton), alsmede het CCI4*-eventingpaard Hartacker (v. Spartacus). “Pfilithya is een sterk gebouwde en lang gelijnde merrie met een goed ontwikkelde schoft. Wel even iets strak in haar lendenpartij. Voor haar exterieur kreeg ze 80 punten en voor het springen maar liefst 90. Ze sprong met een fantastische techniek en toonde daarbij opvallend veel atletisch vermogen. Voor haar vermogen liet ze maar liefst 95 noteren” besluit Marcel.

Dressuur

Er verschenen overigens ook nog een aantal driejarige dressuurmerries in de baan. Hiervan maakte Party Time S de meeste indruk. De dochter van Le Formidable is gefokt en staat geregistreerd bij D. & G. Ruediger van de Sonnenberg Farm in Sherwood. Moeder Fine Time is een dochter van de dressuurvererver Fürstenball. Voor exterieur en beweging scoorde deze blikvanger 85 en voor haar draf kreeg ze 90 punten.

Bron: KWPN