SK Geesteren: drie merries scoren 85 punten voor bewegen/springen

Op de stamboekkeuring in Geesteren werden gisteren elf merries ster verklaard. Zo deden dressuurmerries van Gerrit van Esterik goede zaken en sprongen twee merries naar 85 punten.

Samen met Toine Hoefs beoordeelde inspecteur Henk Dirksen de dressuurpaarden, bij het springen werd hij bijgestaan door Stan Creemers. Van de elf dressuurmerries, werden er zes ster. Daarnaast werden er nog twee ster sport-merries in graad verhoogd.

85 punten voor No Times Two

De hoogste score bij de dressuurmerries werd behaald door de zeer complete No Times Two (Incognito uit Winne Two keur IBOP-dres sport-dres van Goodtimes) van fokker Gerrit van Esterik uit Ochten. Met 85/85 was deze merrie absoluut NMK-waardig geweest als ze deze score eerder dit jaar behaald had. ”No Times Two is een goed ontwikkelde, zeer aansprekende merrie met veel uitstraling en een mooie voorhand. Ze is heel correct gebouwd en beweegt met veel souplesse en goede beentechniek. Bij voldoende ontspanning toonde ze ook een hele goede zelfhouding.” Voor zowel de stap als draf kreeg deze Incognito-dochter 85 punten en aansluitend werd ze ook voorlopig keur verklaard.

N-Joy en Lendilia HSH

Van dezelfde fokker viel de Total US-dochter N-Joy (uit Jewelz ster van Ferdeaux) positief op. Zij werd ster, en voorlopig keur, met een bovenbalk van 75/80. ”Deze goed ontwikkelde merrie heeft een mooie voorhand met goede schoft-/schouderpartij. Ze beweegt met heel veel beentechniek, kracht en balans. Het achterbeen wordt daarbij goed gebruikt.” Met 70/80 verdiende de Florencio-dochter Lendilia HSH (uit Shifra keur sport-spr van Goodtimes) van fokker H. Smalbraak uit Winterswijk Woold het sterpredicaat. Deze vijfjarige merrie is niet de grootste, maar waardeerde zich in beweging positief op en beweegt met een goed achterbeengebruik.

Springmerries

Van de negen springmerries werden er vijf ster, waarvan twee een mooie bovenbalk van 75/85. Allereerst de driejarige Nemba (Invictus uit Demba D van Vaillant, fokker A. Dekkers uit Winterswijk) van Het Prinsenland uit Nijkerk. ”Deze merrie deed veel denken aan haar vader Invictus. Ze is groot, langgelijnd en straalt op stand al veel macht uit. Dat maakte ze bij het springen ook waar. Ze springt met heel veel vermogen, een zeer goede achterhandtechniek en goede reflexen.” De zesjarige Kolibri (Chellano Alpha Z uit Sarina elite PROK van Haarlem, fokker A.L. Jurrius uit Landhorst) van J.E. van Montfrans uit Putten werd eerder via de thuiskeuring al in het stamboek opgenomen en kon nu ster worden met 75/85. ”Deze correcte, atletisch gebouwde merrie hebben we opgewaardeerd qua exterieur en ze toonde ontzettend snelle reflexen bij het springen, waarvoor we haar 90 punten hebben kunnen geven. Ze is heel voorzichtig, iets wisselend in de voorbeentechniek en ze maakt de sprong achter telkens heel goed af. Een heel atletische merrie die nu gelijk elite werd.”

Graadverhoging

Met het sportpredicaat op zak kon de ZZ-Licht geklasseerde Sandreo-dochter Ogardens Dior de Luxe (uit Ogardens Jádore van Zardin Firfod) van R. van Paassen uit Rotterdam ster worden verklaard in Geesteren. Deze goed ontwikkelde merrie kreeg 70 punten voor exterieur en werd daarmee ook direct keur. De reeds eerder ster verklaarde Just Breathe (Starpower uit Born to be Alive ster sport-spr van Padinus, fokker L. Buunk uit Borculo) van L. Buunk uit Neede werd in graad verhoogd. Deze goed ontwikkelde merrie had met haar prestaties op 1.35m-niveau al het ster en sport-predicaat verdiend en werd nu gelijk keur. Ook de aansprekende De La Vira (Kennedy uit Valira keur EPTM-dres pref van Obelisk, fokker J. Bardoel uit Maarhees) van S.M.J. Wissink-Arisman uit Didam werd in graad verhoogd. Deze goed ontwikkelde ster EPTM-dres PROK-merrie heeft een mooie voorhand, is zeer aansprekend en werd nu direct elite.

Bron: Horses.nl/KWPN