SK Geesteren: Ferguson-dochter scoort 80/85

Gisteren stond er bij Team Nijhof een stamboekkeuring op het programma en werden 28 merries beoordeeld. Dochters van Ferguson en Kardesh verdienden het sterpredicaat met 85 punten voor hun verrichting.

Wim Versteeg beoordeelde samen met Stan Creemers twaalf springpaarden, waarvan er acht ster/gepromoveerd werden, en met Luuk Smetsers de dressuurpaarden in het Gelderse Geesteren. Van de 15 dressuurpaarden werden er elf ster.

Ferguson-dochter Prima Vittoria NL

De driejarige Ferguson-dochter Prima Vittoria NL (uit Chapeau D ster d-oc van Johnson, fokker N. Meeter-Haringsma uit Donkerbroek) van R. Blaauwendraad uit Amsterdam en R. van Schaik uit Baarle-Nassau was het meest opvallende dressuurpaard van de dag. Zij werd ster met 80/85. ”Een heel aansprekende, goed gemodelleerde merrie met een mooi front en veel uitstraling. Ze beschikt over drie goede basisgangen. In draf valt haar goede beentechniek positief op, evenals haar houding en schakelvermogen. In galop toont ze veel afdruk en balans.” Voor zowel draf, galop als houding kreeg deze merrie 85 punten.

Sterpredicaat voor Mirona

Van dezelfde eigenaar, Robin Blaauwendraad, kwam Mirona (Hitmaker uit Irona ster van Johnson, fokker Stal Van den Berg uit Wezep) tot een score van 80 punten voor beweging. Dat leverde haar in combinatie met 70 punten voor exterieur het sterpredicaat op. ”Deze goed bespierde en goed gemodelleerde merrie heeft een aansprekend front. Ze draaft met goede beentechniek en veel afdruk, iets wat we ook terug zien in haar goed gebalanceerde galop. Daarbij maakt ze ook een goede houding.”

Precious best scorende springmerrie

De best scorende springmerrie was Precious (Kardesh uit Carina elite IBOP-spr prest PROK van Veron) van fokker Laurens Droste uit Ruurlo, die ook te boek staat als fokker van haar vader. Zij werd ster en voorlopig keur met 75/85. ”Dit is een goed gemodelleerde, langgelijnde merrie met een lichtvoetige galop. Bij het springen is ze heel vlug, voorzichtig, toont ze veel lichaamsgebruik en veel atletisch vermogen. Daarbij maakt ze de sprong achter ook nog eens heel goed af”, oordeelde Wim Versteeg.

Pippa G ster en voorlopig keur

Met 70/80 werd de Eldorado van de Zeshoek-dochter Pippa G (uit Talitha ster van Heartbreaker) van fokker M.G.M. Gerner uit Marienheem ster en voorlopig keur. ”Dit is een royaal ontwikkelde merrie met een ruime galop. Ze springt met veel afdruk, een goede voorbeentechniek en goede sprongafloop. Op de oxer kan ze goed naar voren doorschakelen en springt ze met goed lichaamsgebruik.” Daarnaast werd de sport-spr merrie Godin (Zambesi uit Jasprina B pref prest van Concorde, fokker J. ten Arve uit Ruurlo) van L. Elferink uit Barchem gepromoveerd tot elitemerrie.

Bron: KWPN