SK Geesteren: Franklin-dochter scoort 85/80

Marcel Beukers beoordeelde met zijn mede-juryleden 15 spring- en elf dressuurmerries. Daarvan behaalden tien spring- en zeven dressuurmerries (minimaal) het sterpredicaat. De Franklin-dochter Merle Reina Pigmans kreeg de hoogste punten van de dressuurmerries en werd met 85/80 ster en voorlopig keur.

Bij de dressuurmerries scoorde Merle Reina Pigmans (Franklin uit Ereina elite IBOP-dres D-OC van Sir Oldenburg) van fokker D. Pigmans-Schouten uit Bemmel het beste. Zij werd ster/voorlopig keur met 85/80. “Dit is een heel aansprekende, bloedgemaakte merrie met veel merrieopdruk. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, is opwaarts gebouwd en heeft veel front. Ze stapt actief en zuiver waarin ze iets ruimer zou mogen zijn. Haar draf kenmerkt zich voor lichtvoetigheid, een goede beentechniek en zelfhouding. In galop bleef ze iets gespannen en maakte ze wel goede houding.”

80/80 voor Nigella

Met 80/80 werd Nigella (Iconic B uit Bertolonia ster pref PROK van Santano, fokker Gerard Vervoon uit Brakel) van Nathalie Smeets beoordeeld. “Dit is een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en over veel front beschikt. Ze is een fractie strak op de lendenen en heeft correct fundament. Ze stapt ruim en met goede lichaamsgebruik. Ze draaft met goede souplesse en techniek en galoppeert met goede ruimte.”

Bovengemiddeld

Met 70/80 scoorden ook Lianca (Glock’s Toto Jr. uit Tolanca elite PROK van Jazz) van fokker T.J.S.H. Arisse uit Kapel-Avezaath en Karyleine Reina Z B (Franklin uit Amylene Reina elite sport-dres PROK, fokker H.J. Vervloed uit Nieuw-Vennep) van Ellis de Boer uit Aalten bovengemiddeld. “Lianca is een voldoende langgelijnde, iets degelijke en sterk gebouwde merrie. Ze is goed ontwikkeld en iets week gekoot. Ze stapt met een goed lichaamsgebruik en goede ruimte. In draf heeft ze veel afdruk en goede beentechniek. In galop zou ze iets meer balans mogen hebben en ze maakt een goede houding in beweging.

Karyleine Reina Z B is een aansprekende, ruim voldoende ontwikkelde merrie die wat langergelijnd zou mogen zijn. Ze heeft een mooi front en actieve stap, met daarin goed lichaamsgebruik. Ze draaft met veel techniek in de benen, lichtvoetig en het beeld is bergopwaarts. In galop bleef ze wat gespannen, wat iets ten koste ging van de balans.”

Tot slot werd de sport-dres merrie Fusja B (Jazz uit Todusja elite pref PROK van Gribaldi, fokker H. Baas uit De Bult) van S. Houwen uit Raalte ster met 70 punten voor exterieur. “Deze Z2-geklasseerde merrie zou meer maat mogen hebben en is voldoende langgelijnd. Verder is ze voldoende correct gebouwd.”

Bron: KWPN