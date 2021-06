SK Haaksbergen: 80/80 voor Daily Diamond-dochter

Op de stamboekkeuring in Haaksbergen werden woensdagmiddag vier spring- en vier dressuurmerries ster verklaard. In de dressuurrichting waren de hoogste punten voor Nienna van de Watermolen (Daily Diamond x Scandic) van gastheer Jan Greve. Zij kreeg een bovenbalk van 80/80.

“We hebben twee fijne dochters van Daily Diamond beoordeeld vandaag, die beide met 80 punten voor beweging ster zijn geworden. Deze Nienna van de Watermolen is een ruim voldoende ontwikkelde bloedmerrie, die heel correct en lichtvoetig beweegt. Ze heeft daarbij een hele goede draf, waarvoor we 85 punten hebben kunnen geven”, licht inspecteur Henk Dirksen toe.

Veel kracht in de beweging

De andere ster verklaarde Daily Diamond-dochter van fokker Jan Greve is met de 75/80 beoordeelde Nidaylia van de Watermolen (mv. Negro). “Deze goed ontwikkelde merrie zou iets meer jeugduitstraling mogen hebben en beweegt met veel kracht. De galop was vandaag haar beste gang en daarin valt ze op met haar goede kracht en afdruk. Datzelfde beeld zien we ook in draf en in het geheel zou ze in beweging nog iets meer houding mogen maken.” Beide merries werden vandaag ook voorlopig keur.

Sterk gemodelleerde Secret-dochter

Dat geldt ook voor de driejarige Secret-dochter Nenaquelena (mv. De Niro) van fokkers Jan Greve en J.M. Vos-Sanders. Zij werd ster met 75/80, met de stap (85) als beste gang. “Deze sterk gemodelleerde, goed ontwikkelde merrie heeft een mooie voorhand en sterke bovenlijn. Ze draaft en galoppeert met een goed achterbeengebruik, kan heel goed stappen en zou in alles nog wat meer houding mogen maken.”

Nog meer succes voor Greve

75 Netezwiggy (United Touch x Quint). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Bij de springmerries had Jan Greve ook het best scorende paarden in handen. Deze zelfgefokte Netezwiggy van de Watermolen (United Touch S x Quint) werd ster én voorlopig keur met 70/85. Voor haar snelle reflexen ontving ze 90 punten. “Deze United Touch S-dochter is voldoende ontwikkeld en springt telkens vlug van de grond. Het is een aansprekende bloedmerrie met hard fundament. Ze springt met zeer goede reflexen en veel atletisch vermogen.”

75/80 voor Nalaika TH

De Grandorado TN-dochter Nalaika TH (mv. Zambesi, fokker A.D. ter Haar) van H.E. te Brake-Tjoink werd met 75/80 ster en voorlopig keur. “Deze goed ontwikkelde merrie staat goed in het rechthoeksmodel en galoppeert lichtvoetig. Ze springt met goede reflexen, telkens goed naar boven en is vlug. Daarbij zou ze wat meer lichaamsgebruik mogen hebben.”

Van Gogh-dochter naar 70/80

Nairobi (Van Gogh x Lupicor) van fokker J. Holterman werd ster en voorlopig keur met 70/80. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die iets meer jeugd zou mogen uitstralen. Ze heeft correct fundament en springt met veel overzicht. Haar goede reflexen en vermogen vallen op en daarbij zou ze nog wat meer souplesse kunnen hebben.”

Bron: KWPN