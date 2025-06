SK Haaksbergen: Drie NMK-tickets vergeven

Op de stamboekkeuring in Haaksbergen waren twee dochters van Maas van de Watermolen en één van Carambole de smaakmakers van de dag. Alle drie de merries kregen een uitnodiging voor de NMK. Salsalien (Mees van de Watermolen x Comme il faut) van Jan en Willem Greve kreeg een bovenbalk van 85/85, met zelfs 90 punten voor de galop.

Salsalien werd drie jaar geleden uitgeroepen tot kampioen op de Nationale Veulenkeuring. “Salsalien heeft een heel goed sportlichaam en een fantastische galop, waarin ze lichtvoetig en bergopwaarts is. Als je haar qua exterieur en galop bekijkt, verwacht je al dat ze heel goed kan springen. Daar liet ze geen twijfel over bestaan: ze springt met heel veel lichaamsgebruik, goed van de eerste paal en ze heeft veel atletisch vermogen. Het lijkt een heel intelligent paard, vlug en toch nuchter”, aldus inspecteur Henk Dirksen.

Tweede Mees-dochter

Seline (Mees van de Watermolen x Arezzo VDL), door Richard Schoenaker gefokt uit dezelfde moederlijn als Salsalien, mag met een bovenbalk van 80/85 naar de NMK. “Opvallend dat we twee imponerende, atletisch gebouwde merries van Mees van de Watermolen uit dezelfde moeder hebben kunnen uitnodigen voor Ermelo. Dit is een goed ontwikkelde, langgelijnde merrie die iets sterker zou mogen zijn in haar verbindingen. Ze heeft een atletisch lichaam en galoppeert lichtvoetig, en met veel balans. Bij het springen begon ze gretig, wat daardoor nog iets ten koste ging van het voorbeengebruik, maar ze bouwde heel goed op naarmate het hoger werd. Ze springt met heel veel atletisch vermogen en we zien haar graag terug in Ermelo.”

Twee keer Ermelo voor Jan Greve

Jan Greve kreeg met Sedoselli van de Watermolen (Carambole x Dakar VDL) een tweede merrie door naar Ermelo. Zij kreeg ook een bovenbalk van 80/85. “Dit is een correct gebouwde merrie met veel merrie-uitstraling. Ze galoppeert lichtvoetig en springt met een heel goede techniek. Daarbij maakt ze de sprong achter telkens goed af en ook deze merrie beschikt over veel atletisch vermogen.”

75/80 voor twee merries

Met 75/80 werden Saar (Untouchable x Tangelo van de Zuuthoeve, mede-fokker E.S.C. Sanders) van fokker M.A. Mentink en Salena-Loma (Emerald van ’t Ruytershof x Carthino Z)van fokker M. Gehring ster. “De jeugdige Untouchable-merrie is voldoende langgelijnd en ze is correct gebouwd. Haar galop is lichtvoetig en ze springt met veel overzicht en atletisch vermogen. De Emerald-merrie is correct gebouwd en zou iets meer in het rechthoeksmodel mogen staan. Ze toont op de oxers veel lichaamsgebruik, een goede sprongafloop en veel atletisch vermogen.”

Ferguson dochter promoveert naar ster

Alle zeven aangeboden dressuurmerries kregen 70 punten voor exterieur. Voor Kendall Platinum (Ferguson x Kennedy, fokker Titan Wilaras) van M. Vennevertloo) leidde dit in combinatie met het sportpredicaat tot het sterpredicaat.

80 punten voor twee dressuurmerries

De driejarige Senoraline van de Watermolen (Dettori x Daily Diamond) van fokker Jan Greve en Sky L (Jameson RS2 x Wynton) van fokker J.W. Lemmers kregen het sterpredicaat met 80 punten voor beweging. “De Dettori-dochter is groot, langgelijnd en ze beweegt met veel ruimte en souplesse. Daarbij zou ze nog wat meer gedragenheid mogen laten zien voor nog hogere punten. De Jameson RS2-merrie is eveneens royaal ontwikkeld en ze heeft veel front. Haar draf is lichtvoetig en ze heeft goede zelfhouding in beweging.”

Bron: KWPN