SK Haaksbergen: Gastheer Greve krijgt NK-ticket bij Daily Diamond-dochter

Twee stamboekkeuringen op één dag vandaag in Overijssel. Na Lonneker ging het door in Haaksbergen op de Watermolen. Daar werden zeven merries ster verklaard. Minoraline van de Watermolen (v. Daily Diamond) van gastheer Jan Greve kreeg een NMK-ticket met een bovenbalk van 80-85.

Minoraline van de Watermolen (Daily Diamond uit Inoraline W keur IBOP-dres van Johnson) van fokker Jan Greve uit Haaksbergen scoorde 80 voor het exterieur en 85 voor de beweging. Haar moeder is een NMK-merrie die met 85 punten slaagde voor haar IBOP. “De moeder is een halfzus van de Grand Prix-hengst Scandic. Minoraline is een langgelijnde merrie met een lange hals. In alle drie de gangen heeft zij een goed gebruik van het achterbeen, met daarbij een goede beentechniek en lossigheid. Vooral aan de hand maakt zij heel veel houding. Op het straatje liet zij zich ook goed zien”, zegt Henk Dirksen over de merrie.

Minoraline van de Watermolen (Daily Diamond x Johnson) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Mynola M en Melody

De driejarige Mynalo M (Dream Boy uit Cynola M elite pref IBOP-dres PROK van Flemmingh) van fokker J. Mol uit Diepenheim, scoorde 75/80 met daarbij 85 punten voor haar galop en houding. Melody (Fellini uit Zespri elite IBOP-dres D-OC van Scandic, fokker S. Wijnveen uit Winterswijk Woold) van Jan Greve uit Haaksbergen en Wendy Scholten uit Lichtenvoorde, 75 punten voor haar exterieur en 80 voor beweging.

Springmerrie Malvador H2

El Salvador-dochter Malvador H2 (uit Ginacolado elite IBOP-spr PROK van Indoctro, fokker A.F.W. Holkenborg uit Haaksbergen) van S.H. Evers en H. Evers uit Nieuw Heeten, was een van de drie springpaarden in Haaksbergen. Zij ontving 75 punten voor haar exterieur en 80 punten voor het springen.

