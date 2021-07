SK Harich dressuur: toppers van Franklin, For Gribaldi en Blue Hors Farrell

Op de tweede dag van de stamboekkeuring met graadverhoging in het Friese Harich konden 16 dressuurmerries ster worden verklaard. Echte uitschieters ontbraken. De hoogste punten (75-80) waren voor Nanouque JS (v. Franklin), Nimbria van Dantuma (v. For Gribaldi) en Nadyalanta VK (v. Blue Hors Farell)

Het juryteam beoordeelde 35 dressuurmerries. In totaal bleken 25 merries qua exterieur sterwaardig, dat wil zeggen dat ze minimaal 70 punten behaalden en in combinatie met een goede aanlegtest of sportpredicaat in een later stadium nog ster kunnen worden. Aan 16 van hen werd vandaag het sterpredicaat toegekend, vijf merries kregen 80 punten voor het vrij bewegen.

Nanouque JS en Nimbria van Dantuma

De driejarige Nanouque JS (Franklin uit Anouque elite EPTM-dres pref prest d-oc van Prestige VDL) van fokker J.J. Schaper uit Oosthem en Nimbria van Dantuma (For Gribaldi uit Happyginia elite IBOP-dres PROK van United) van fokker J. Wiersma uit Readtsjerk kregen beide 75 punten voor exterieur en 80 voor het bewegen. “De Franklin-dochter is royaal ontwikkeld en zou nog wat meer bespiering in de hals mogen hebben. Ze stapt correct en zuiver. In draf heeft ze veel afdruk, goede beentechniek, kan ze goed schakelen en maakt ze goede zelfhouding. Ook in galop heeft ze goede afdruk, techniek en voldoende houding”, vertelt inspecteur Bart Henstra. “Nimbria van Dantuma is een merrie met een aansprekend front, een mooi model en ze zou nog iets sterker in het middenstuk mogen zijn. Ze maakte een heel ongecompliceerde indruk en beweegt lichtvoetig. Ze stapt ruim en zuiver, draaft met goede houding, gemak en ze kan daarin goed schakelen. En in galop heeft ze goede gedragenheid en voldoende ruimte.”

Nadyalanta VK

Met dezelfde bovenbalk van 75/80 werd ook Nadyalanta VK (Blue Hors Farrell uit Wilanta elite sport-dres prest PROK d-oc van Flemmingh) van fokkers A. Vogelaar en J. Knol uit Surhuisterveen ster. “Nadyalanta is een grootramige merrie met een mooi lichaam en goede bovenlijn. Ze stapt gemakkelijk en met voldoende achterbeengebruik. Ook in draf gebruikt ze haar achterbeen goed en laat ze een elegante voorbeentechniek zien. In galop heeft ze goede balans en ruimte.”

Toto jr en Total US

Met 70/80 werden Nexttovita (Glock’s Toto Jr. uit Uvita ster sport-dres van Farrington) van fokker G. vd Kommer uit Dirkshorn en de vierjarige Myora Donja van de Waalsehoeve (Total US uit Donja K.H. van de Waalsehoeve PROK van Rhodium, fokker W. Plomp uit Tull en ’t Waal en Joop van Uytert) van H.C.M. Bakker uit Loenen ster. “Nexttovita is een iets beknopte en op stand wat strak aandoende merrie die zich duidelijk opwaardeert in beweging. Ze stapt ruim en met een goed gebruik van het achterbeen, ze draaft met veel gemak en goede buiging in de gewrichten en kan daarin goed schakelen. In galop heeft ze goede balans en ze beweegt met goede houding. De vierjarige Total US-dochter Myora Donja is een charmante merrie die iets meer in het rechthoeksmodel zou mogen staan. Ze heeft een mooie voorhand en draaft heel lichtvoetig. Ze heeft een goed lichaamsgebruik in stap en ze galoppeert voldoende ruim en zou daarin meer gedragen mogen zijn. De draf kenmerkt zich door gemak, schakelvermogen en goede beentechniek.” Voor de draf kreeg ze 85 punten.

Uitslag

Bron: KWPN