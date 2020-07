SK Heerjansdam: Geen NMK-merries op tweede dag

Het venijn zat niet in de staart in Heerjansdam. Op de tweede dag stamboekkeuring in Zuid-Holland werden tien merries ster verklaard. NMK-aanwijzingen waren er niet. Wel twee 80 punten-merries: dressuurmerrie Mystery Girl (Negro x Krack C) van A.P. van der Wal scoorde 80-80 en springmerrie Miracle S (Andiamo x Q. Breitling LS, fokker: J. Strous) van Van Olst Horses scoorde 75-80.