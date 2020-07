SK Heerjansdam: Ibiza levert NMK-merrie

De eerste dag stamboekkeuring in Heerjansdam (Zuid-Holland) leverde vijftien stermerries op. Eén merrie kreeg een NMK-uitnodiging: Miss Merle Promiss JV (Ibiza x Florencio) van fokker J.H. Vissers en Ad Valk. De Ibiza-dochter scoorde 85-85.

In totaal scoorden zes merries 80 of meer punten voor exterieur en/of beweging. 80-80 was er voor Maya Elektra (Totilas x Sandro Hit) van fokkers en eigenaren M.J. ten Holter en R.G. Klijn.

Drie keer 70-80

Drie merries kwamen uit op 70-80: Mhanaica (Apache x Charmeur) van C.W. van Baalen, Marley van Wittenstein P (Dream Boy x Florencio) van de combinatie C.J. van Pernis en M. van der Kleij en Mademoiselle Munde (Hennessy x Quattro) van L. Pleunis-Spangenberg.

Geen ster

Een van de 80 punten-merries, Marilyn Morka (Ferdeaux x Jazz) kwam niet aan het sterpredicaat. De Ferdeaux-dochter scoorde voor draf en galop 85 punten, maar bleef stamboek op het exterieur (65) vanwege ongelijke voorvoeten.

Uitslag

Bron: Horses.nl