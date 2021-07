SK Houten: twee NMK-merries voor Egbert Schep

In Houten stond vandaag een stamboekkeuring van KWPN regio Utrecht op het programma. De merries konden tevens worden bevorderd tot (voorlopig) keurmerrie en worden uitgenodigd voor de NMK. Van de 17 merries werden 13 merries ster, twee van hen konden worden uitgenodigd voor de NMK. Dat zijn Norah ES (Cascadello x Cumano) en Noblesse ES (Matisse de Mariposa x Tornesch), beide gefokt door Egbert Schep.

De merries werden in Houten beoordeeld door Henk Dirksen en Cor Loeffen, bijgestaan door aspirant-jurylid Sandra Schmuecker. Cascadello-dochter Norah ES (uit Isolde ES elite PROK v. Cumano) van fokker Egbert Schep uit Tull en ’t Waal was de eerste NMK-merrie van de dag. “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde merrie, die over veel uitstraling beschikt”, licht Henk Dirksen toe. “Ze heeft een goed gevormde voorhand, goede bovenlijn en staat goed in het rechthoeksmodel. Deze merrie galoppeert actief en heeft een hele lichtvoetige manier van galopperen met een goede balans. Ze was iets fris in het springen, maar sprong extreem goed naar boven toe met veel reflexen. Daarbij is ze heel voorzichtig, toont ze een goede voorbeentechniek en beschikt ze over heel veel vermogen.” De merrie kreeg 75 punten voor exterieur en 90 voor het springen.

Noblesse ES

Ook stalgenote Noblesse ES (Matisse de Mariposa uit Halita ES v. Tornesch) van fokker Egbert Schep werd uitgenodigd voor de NMK. “Dit is een hele jeugdige merrie. Ze heeft een goede lengte in het lichaam en een goed gevormde voorhand. Daarbij heeft ze een hard fundament. Ze galoppeert actief en heeft daarbij een hele makkelijke manier van changeren. Ze springt goed naar boven toe in het lichaam, heeft daarbij een goede achterhandtechniek en toont veel vermogen. Een atletisch paard.”

13 Noblesse ES. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Scherpe modellen

De moederlijn van Norah ES is al meerdere generaties in handen van Egbert Schep. Grootmoeder Centerfold Z (v. Chellano Z) sprong op 1.35m-niveau in de sport. “Moeder Isolde loopt momenteel ook in de sport, ik verwacht dat ze aan het eind van het seizoen op 1.40m-niveau zal lopen. Naast de sport, zetten we haar via embryotransplantatie in voor de fokkerij. Ze is tevens de moeder van de goedgekeurde hengst La Costa ES. Isolde brengt mooie paarden, scherpe modellen die ook heel scherp zijn in het springen. Ook Norah is een hele voorzichtige, fijne merrie. Dit jaar heeft ze via embryotransplantatie een veulen gehad van Pegase van ’t Ruytershof, voor volgend jaar hebben we haar gedekt met de hengst Diablue PS.”

Jubel ES en Aquila SFN

Noblesse ES is een kleindochter van de merrie Maxime O (v. Lauriston). Zij staat te boek als moeder van de goedgekeurde hengst Jubel ES en het 1.60m-paard Aquila SFN. “Halita, de moeder van Noblesse, kan zelf ook fantastisch springen. Ik zet haar in voor de fokkerij en haar nafok lijkt erg goed. De moederlijn wordt gekenmerkt door scherpe paarden met veel vermogen.”

Nogmaals Schep

Naast deze merries, scoorden meerdere paarden 80 punten. Dominator Z-dochter Novelle ES Z (uit Elegant ster voorl. keur PROK v. Casall), tevens van Egbert Schep, kreeg 80 punten voor het springen en 75 voor exterieur. “Dit is een hele aansprekende merrie met een goed gevormde voorhand”, beschrijft Dirksen de merrie. “Ze heeft veel uitstraling en staat voldoende in het rechthoeksmodel, ze zou nog iets meer lengte kunnen hebben in de croupe. In het springen heeft ze een goede afdruk en springt ze goed naar boven toe. Vooral op de insprong was de merrie vandaag heel goed. Ze heeft veel overzicht en liet een goede achterhandtechniek zien. Ze beschikt tevens over veel vermogen.”

Ice Breaker-merrie

Voor Naomi K (Ice Breaker E.B. uit Diane ster v. Lucky Boy, fokker J.H.C. Kuipers uit Enter) van R. van Ginkel uit Woudenberg was er een score van 80 punten voor exterieur en 75 voor het springen. “Dit is een aansprekend model met veel uitstraling. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een goed gevormde voorhand. Deze merrie stapt en draaft lichtvoetig. In het springen zou ze iets meer afdruk kunnen laten zien, daarbij was ze iets wisselend in de voorbeentechniek. De merrie beschikt over ruim voldoende vermogen.”

70/80

Twee merries kregen een bovenbalkscore van 70/80. De eerste van hen is de Quabri de l’Isle-dochter Nina ES (uit Iona v. Chacco Blue), wederom gefokt door en geregistreerd bij Egbert. “Dit is een correct gemodelleerde merrie die actief galoppeert. Ze springt met veel afdruk, springt goed naar boven toe en beschikt over veel vermogen.” Hetzelfde puntentotaal was er voor Nirvana B (Ukato uit Jolene stb D-OC v. Clinton I, fokker P.J. Bouwmeester uit Hall) van S. Lodders uit Amsterdam. “Dit is een voldoende ontwikkelde merrie, die wat sterker zou mogen zijn in de bovenlijn. Ze sprong met goede reflexen en lijkt heel voorzichtig. Daarbij heeft ze een goede techniek en toont ze ruim voldoende vermogen.”

Bron: KWPN