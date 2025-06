CK Jong KWPN: Senorita dressuurkampioen, Saragossa KJV springtopper

De Jong KWPN-keuring (stamboekkeuring en Centrale Keuring) is dit jaar gecombineerd met de stamboekkeuring voor de regio Gelders Paard en daarmee staat vandaag een volle keuringsdag op het programma op het KWPN Centrum in Ermelo. Zowel de Jong KWPN als de Gelders Paard-keuring heeft meer aanmeldingen dan voorheen. Als dressuurkampioen van de JongKWPN keuring werd Senorita (v. Las Vegas) van familie Andeweg en Ad Valk naar voren gehaald. De hoogste springpunten (80/80) gingen naar Saragossa KJV (v. Andiamo Semilly) van Stoeterij Turfhorst, die ook de nummer twee van de dressuurpaarden voorstelde: Sonia Turfhorst (v. Mauro Turfhorst).

Op de Jong KWPN-keuring werden de dressuurmerries beoordeeld door Floor Droge en Henk Dirksen. Vijf merries kwamen er in de baan en twee hiervan bleken sterwaardig. In de kampioenskeuring later in het programma, op het grasterrein, werd Senorita uitgeroepen tot kampioen van de dressuurrichting.

80/75 voor Senorita

De hoogste score, 80 voor beweging en 75 voor exterieur, was voor de jeugdige en opwaarts gebouwde Senorita (Las Vegas uit Melita voorl. Keur D-OC v. Glock’s Toto JR). Een genetisch zeer interessante merrie uit een heel predicaatrijke merrielijn met daarin ook veel sport. Onder meer de KWPN-goedgekeurde Grand Prix-dressuurhengst Desperado. Floor Dröge zei over de merrie: “Deze Senorita laat veel looplust zien en stapt heel vlijtig. Ze zou nog iets meer mogen schrijden. Ze toont veel kracht en mechaniek in de draf en ook hierin vallen haar activiteit en looplust positief op. De galop is mooi gedragen en in balans.” Senorita is gefokt en staat geregistreerd bij de familie Andeweg in Randwijk. Als medefokker staat Ad Valk op papier.

Eindelijk tijd

Jordy Andeweg bracht de merrie voor en vader Teunis stond aan de zijlijn. “We hebben hier nog niet eerder meegedaan, voor ons is zo’n kleine keuring wel ideaal. Op grote keuringen zijn we eigenlijk te druk met het voorbrengen van andermans paarden en hebben dan voor onze eigen paarden te weinig tijd. Als veulen viel deze merrie niet speciaal op, maar ze werd naarmate ze ouder werd steeds mooier en chiquer. Ze doet ons thuis enorm denken aan Fanita. Sommige paarden willen zich op een keuring extra laten zien, Senorita is nog wat terughoudend. Maar ik denk dat het een extra fijn rijpaard wordt.”

Bekende moederlijn

Tijdens de Centrale Keuring later in het programma liep ook Sonia Turfhorst (Mauro Turfhorst x Apache, een kleindochter van Annabel v. De Niro) van fokker Stoeterij Turfhorst mee. Zij werd tweede en tevens voorlopig keur. Deze elegante en goed ontwikkelde merrie toonde een aansprekend front. Ze behaalde een score van 80 voor beweging en 70 voor exterieur. Stappen deed ze vlijtig en ze liet een lichtvoetige manier van draven zien. In de galoppade zou ze een fractie meer met de schoft omhoog kunnen komen.

Hoogste springpunten voor Saragossa KJV

De hoogste score, 80 voor het springen en 80 voor het exterieur, ging gisteren op de Stamboekkeuring van Jong KWPN naar de driejarige Saragossa KJV (Andiamo Semilly uit Cinzano van Berlin). Ze is gefokt bij K. van der Scheer uit Elim en staat geregistreerd bij Stoeterij Turfhorst uit Wezep. Saragossa KJV werd door juryteam Henk Dirksen en Sandra Schmucker toegelicht als een goed ontwikkelde en atletisch gebouwde merrie met een heel aansprekend en correct model. Ze beweegt functioneel en beschikt over een goede lendenpartij en een correct fundament. Zij werd na afloop van de rubriek op het grasterrein uitgeroepen tot kampioen van de springrichting.

Saragossa KJV (v. Andiamo Semilly) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Dajanna JD Z

De bij H.J. Braat uit Wenum Wiesel geregistreerde Dajanna JD Z (Diamant de Semilly uit In Love JW van de Moerhoeve van Jenson van ’t Meulenhof) is een genetisch zeer interessant gefokte merrie met meerdere Grand Prix-springpaarden in haar moederlijn. Dajanna JD Z beweegt eveneens functioneel. Tijdens het springen laat ze een goede techniek zien en veel overzicht. Vermogen en reflexen zijn haar sterkste punten, ze beschikt over veel atletisch vermogen, maar moet nog wel iets winnen aan kracht. Ze scoorde voor het springen 80 punten en voor haar exterieur 75.

Bron: KWPN