SK Kootwijkerbroek: Toto jr scoort met 80-90-merrie

Toto jr (v. Totilas) maakte vorige week een indrukwekkend debuut in de koningsklasse, maar in de fokkerij blijft de populaire hengst (meer dan 1.000 nakomelingen bij het KWPN) ook scoren. Op de stamboekkeuring in Kootwijkerbroek kreeg Maxima een NMK-ticket met een bovenbalk van 80-90. Gastheer en -vrouw Marcel en Tamara van Manen kregen ook een NMK-ticket bij hun Mulana MT (v. Ampere).

Marcel en Tamara van Manen hebben in het merriekeuringsseizoen de stallen vol met merries, dus waarom geen stamboekkeuring op MT Stables. Dat scheelt alweer een boel heen en weer rijden. Zo geschiedde dit jaar.

20 stermerries, 10 keer 80 punten of meer

En kwaliteit was er genoeg in Kootwijkerbroek. In totaal werden 20 merries ster verklaard, daarvan scoorden tien merries 80 (of meer) punten voor exterieur en/of beweging.

Maxima

Maxima ( Toto Jr uit Hinora stb-ext PROK van Apache) pakte als eerste in Kootwijkerbroek het ticket voor het NK driejarige merries in Ermelo. “Een goed ontwikkelde merrie, mooi naar boven gebouwd met veel bespiering en mooi in de verbindingen”, zo beschreef Marian Dorresteijn de merrie van C. Dutton uit het Britse Wirral. “Ze stapt heel ruim met zeer veel lichaamsgebruik. Vanaf de eerste pas is het raak. Ze draaft met veel techniek waarbij vooral haar mooie houding opvalt. Ook in galop stijgt ze mooi op met de schoft omhoog, met veel balans en atletisch vermogen.” Een cijferlijst om van te watertanden kreeg Maxima: 80 punten voor haar exterieur, 85 punten voor stap en draf en maar liefst 90 punten voor de galop, haar houding en dus ook 90 punten gemiddeld voor de beweging. Een concurrente om serieus rekening mee te houden in Ermelo, dit fokproduct van familie Van der Heijden uit Valkenswaard.

Thuiswedstrijd

Een succesvolle thuiswedstrijd voor Mulana MT (Imagine uit Haluna elite PROK van Ampère) van gastheer MT Stables in Kootwijkerbroek. Dit fokproduct van medegeregistreerde is C. Twint uit Oost-Graftdijk mag ook naar Ermelo. “Een zeer goed ontwikkelde merrie, echt een mooi modern dressuurpaard met een schitterende voorhand”, zo roemde Marian de merrie die voor haar exterieur 85 punten ontving, de hoogste score van de dag. “Ze maakt zich mooi in beweging. De stap mag iets meer overtuigen, de draf daarentegen heeft veel takt en ruimte en de merrie toont veel schakelvermogen. De galop is eveneens goed met veel sprong en een mooie houding. We hopen dat ze op het Nationaal Kampioenschap beter stapt.” Mulana TM ontving met 70 punten voor de stap, 85 voor haar draf en houding en 80 voor galop een gemiddelde van 80 punten voor beweging.

Nog een Toto

Maar liefst tien merries ontvingen 80 of meer punten voor exterieur en/of beweging. Zo ontving Mystique, de door L. de Groot uit Amsterdam gefokte dochter van Toto Jr (uit Estrella Sollenburg elote sport-dres PROK van Valdez) 80 punten voor beweging. De merrie ontving 70 punten voor haar exterieur.

Vivaldi en co

De Dream Boy-dochter Ma Touf van fokkers W.J. Schutte en G.J. Petter uit Empe ontving 75 punten voor exterieur. Ze ontving 80 punten voor haar beweging.

De Indian Rock-dochter Mi-Amora (uit Tamora elite sport-(dres) PROK van Olivi, fokker J.J.A. Verbraak uit Eext) was vandaag nogal fris, waardoor het jurycorps wat langer de tijd nam om de merrie goed te kunnen beoordelen. De merrie van C.J. Reemst uit Sleeuwijk en E. Reemst uit Leusden scoorde 75-80.

Nog een Vivaldi-kleindochter behoorde tot de betere paarden. Madonna STH (Dream Boy uit Donne elite sport-dres PROK D-OC van Florencio) van familie Nekeman waardeerde zich op in beweging, waarin ze zich groot maakt. Ze ontving 75 punten voor haar exterieur en 85 voor beweging.

Twee keer Sir Donnerhall

Een score van 80/80 was er voor de royaal gebouwde Mydona Paulowna (Sir Donnerhall uit Andorra stb PROK van Rohdiamant). De merrie is nog van fokker A.J.Keppel uit Anna Paulowna.

Een tweede aansprekende dochter van Sir Donnerhall is Mannequin STH (uit Diana PROK van Fidertanz). Mannequin van familie Nekeman behaalde 75 punten voor exterieur en gemiddeld 80 voor de beweging.

80-80

Eveneens 80-80 punten waren er voor de door J. Wilmink uit Oud Gastel gefokte My Reality (Grand Galaxy Win uit Danira voorl keur D-OC van De Niro). Deze merrie is van M. Den Teuling uit Gemonde.

80-80 was ook de score van de reg A-merrie Milllion Dollar Baby (Fïrstenball uit Santana van Hof Olympia elite pref sport-dres D-OC van Sandro Hit). Het fokproduct van wijlen Berend Minnen uit Otterlo is van R.Dudley uit Leiden en gastheer MT Stables.

Totilas

Het 80 puntenfeestje werd compleet gemaakt door de Totilas-dochter Totilas Perle DXB (uit Forté ster van Jazz) van Z. J. Kirkpatrick uit Repps with Bastwick en de vierjarige Galaxie-dochter Lace (uiy Sonate elite prest PROK van Hemmingway, fokker L. Veltkamp uit Wezep) van J.A.F. van den Brink uit Putten. Zij scoorden respectievelijk 75-80 en 70-80.

Bron: Horses.nl/KWPN