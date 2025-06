SK Lonneker: Acht merries minimaal ster verklaard

De eerste van twee stamboekkeuringen in Overijssel vandaag werd georganiseerd in Lonneker. Daar verdienden zes van de acht aangeboden springpaarden het sterpredicaat. Vier van de zes stermerries in de springrichting kregen van inspecteur Henk Dirksen, die samen met Wim Versteeg de paarden beoordeelde, 80 punten voor hun verrichting.

De driejarige Salima II v.h. Twents Veilinghuis (Monator van de Radstake x Ultimo) van fokker L.G.M. ten Vergert kreeg een bovenbalk van 75/80. “Voor het vermogen hebben we Salima II 85 punten kunnen geven. “De Monator-merrie staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een goede bovenlijn. Ze galoppeert met veel gemak en toont zich bij het springen heel voorzichtig. Ze springt goed met het lichaam naar boven, is op de steilsprong nog iets wisselend in het voorbeen en maakt de sprong achter telkens goed af.”

Met veel gemak

Ook de zesjarige O’Loco (Justice HL x Namelus R, fokker W. Wielheesen) van L.G.B. Wielheesen werd ster met 75/80. “De Justice HL-dochter O’Loco is correct gemodelleerd en heeft een lichtvoetige galop met goede balans. Ze kan gemakkelijk terugschakelen in het lijntje, en springt met veel gemak en een goede techniek. Ze lijkt daarbij voorzichtig en doet alles met veel gemak.”

Royaal ontwikkeld

So Nice B (Poker de Mariposa x Grandorado TN) van fokker H.J. Hietbrink kreeg 70/80. “De Poker de Mariposa-dochter is royaal ontwikkeld en zou iets meer jeugduitstraling mogen hebben. Ze springt met veel overzicht, is vlug en kan gemakkelijk naar voren doorschakelen op de sprong.”

Kracht in de beweging

Diezelfde score (70/80) was er voor de vijfjarige Pachama (Chacco’s Son II x Marome NW) van fokjer A.M. Schröder. Ze kreeg 85 punten voor haar vermogen. “De vijfjarige Pachama is een goed ontwikkelde merrie die zich opwaardeert in beweging. De kracht die ze in beweging laat zien zagen we ook terug op de sprong. Ze springt met afdruk, goed naar boven, met veel gemak en vermogen.”

75/80 voor Kjento-dochter

Sweet Jinthe (Kjento x Flemmingh) van fokker J.L.W. Schasfoort kreeg 85 punten voor haar goede stap en kwam uit op een bovenbalk van 75/80. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie met een goed gevormde voorhand. Ze stapt heel actief, zuiver en met veel lichaamsgebruik. In draf en galop liet ze veel souplesse zien en zou ze nog iets meer houding mogen maken.”

Bron: KWPN