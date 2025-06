SK Luttenberg: Ibiza-dochter Soof scoort 85/85

Op de stamboekkeuring in Luttenberg kwamen diverse opvallende paarden naar voren. De Ibiza-dochter Soof was de best scorende in de dressuurrichting.

Inspecteur Henk Dirksen keurde samen met Wim Versteeg 12 dressuurpaarden, waarvan er elf met het sterpredicaat huiswaarts konden keren.

Overtuigend optreden

Twee merries verdienden het sterpredicaat met 85 punten voor beweging. Soof (Ibiza x Glamourdale) van fokker M.P.H. Pouwels kreeg ook voor het exterieur 85 punten. Ze komt uit de directe moederlijn van het internationale Grand Prix-paard Zygrande le Coupied. “Een heel opvallende merrie, die royaal ontwikkeld is en goed in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een aansprekende voorhand en draaft met heel veel expressie en zelfhouding. In galop vallen de goede souplesse, balans en lichtvoetigheid op. En ze stapt zuiver, actief en met lichaamsgebruik”, omschrijft Henk Dirksen de Ibiza-dochter.

Sweetest Thing (Next Romancier x Ferguson) van fokker Rom Vermunt werd ster met 75/85. “Een jeugdige, bloedgemaakte merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en correct fundament heeft. Ze beweegt heel lichtvoetig en blinkt uit in functionaliteit. Ze maakt een goede zelfhouding en galoppeert met goede balans.”

80 voor beweging en exterieur

Ook Silva Javobi (Spielberg x Ronaldo) van fokker J. van de Berg deed goede zaken en werd beloond met 80/80. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een goede bovenlijn. Ze valt op met haar goede achterbeengebruik in draf en galop, en heeft goede houding en balans in beweging.”

Twee keer 75/80

Twee merries werden ster met 75/80: Summer Times Z.B. (For Romance I x Charmeur) van fokker Stal Zwaansbroek en mede-geregistreerde Arjan Smits, en Stella Dieni (Kyton x Dante Weltino, fokker Janneke Gnodde) van Rom Vermunt. “De For Romance-dochter is goed ontwikkeld, staat voldoende in het rechthoeksmodel en heeft een goed bespierde voorhand. In alle drie de gangen heeft ze goede kracht en afdruk.

“De goed ontwikkelde Kyton-dochter Stella Dieni is mooi opwaarts gebouwd, galoppeert actief en kan daarin goed changeren, en ze heeft in draf geen snelheid nodig om met goede zelfhouding te bewegen.”

70/80 voor dochters van Lord Europe en Kyton

Daarnaast werden Sirginia (Lord Europe x Florestan I) van fokker G. Baalman en mede-geregistreerde Corien IJspeerd en Sorginia van de Watermolen (Kyton x Daily Diamond, fokker Jan Greve) van Rom Vermunt ster met 70/80. “De Lord Europe-dochter is een jeugdige merrie die iets meer bespiering zou mogen hebben. Ze beweegt lichtvoetig en met souplesse. De Kyton-dochter is jeugdig, langgelijnd en draaft met goede ruimte en souplesse. In galop is ze actief.”

Op vrijdag 18 juli vindt de gezamenlijke Centrale Keuring in Ermelo plaats van de regio’s Overijssel, Flevoland en Gelderland.

Bron: KWPN