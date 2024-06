SK Luttenberg: Red O’Rissa, Raganix Belle M en Rocket Lady overtuigend naar NMK

Op de laatste stamboekkeuring van Overijssel verschenen goede springmerries, waarbij Red O'Rissa (v. Highway TN), Raganix Belle M (v. Aganix du Seigneur) en Rocket Lady (v. Check In) overtuigend naar een uitnodiging voor de NMK sprongen.

Van de zestien springmerries werden er tien gewaardeerd met het sterpredicaat door inspecteurs Henk Dirksen en Stan Creemers. Negen van hen deden dat met minimaal 80 punten. “De kwaliteit van de springmerries was duidelijk positief vandaag. We hebben drie merries kunnen uitnodigen voor de NMK, maar ook andere merries sprongen goed vandaag”, vertelt Henk Dirksen enthousiast.

80/90 voor topscoorder Red O’Rissa

Topscoorder vandaag bleek de Highway TN-dochter Red O’Rissa (uit Lorissa elite IBOP-spr D-OC van Hermantico) van fokkers Jan Tippe uit Rouveen en familie Duitman uit Kampen. Voor zowel reflexen als techniek kreeg zij 90 punten en zij verdiende vandaag een uitnodiging voor de NMK. “Dit is een heel atletische, jeugdige merrie met een goed model en correct fundament. Ze draaft en galoppeert lichtvoetig en liet een voorbeeldige springverrichting zien. Ze spring met veel overzicht, afdruk, lichaamsgebruik en een zeer goede sprongafloop. In alles wat ze doet is ze heel atletisch en ze doet veel aan haar vader Highway TN denken.” Vorig jaar hadden deze fokkers de kampioen vna Overijssel in hadden: de eveneens met 80/90 ster verklaarde Painted Dorissa (v. Grandorado TN) en hebben zij met O’Rissa een toptalent uit dezelfde familie.

Raganix Belle M en Rocket Lady

De Aganix du Seigneur-dochter Raganix Belle M (uit Mon Belle M elite sport-spr D-OC van Comme Il Faut) van fokker Wilma Wigink-Markvoort uit Schalkhaar deed goede zaken en werd beloond met 75/85. Zij blonk uit met haar vermogen, waarvoor ze 90 punten ontving en mag eveneens naar de NMK: “Dit is een bloedgemaakte merrie met jeugduitstraling en sterke bovenlijn. Ze is niet het meest royaal ontwikkeld maar is wel atletisch gebouwd. Ze draaft en galoppeert lichtvoetig, waarbij ze in de galop gemakkelijk changeert en springt met zeer veel overzicht. Ze toont daarbij zeer goede reflexen en maakt de sprong achter heel goed af. Deze merrie lijkt over veel vermogen te beschikken en is nog iets wisselend in de voorbeentechniek.” Ook Rocket Lady (Check In uit Gina van Graf Top I) van fokkers H.J. Braat uit Wenum Wiesel en Mark Oude Griep uit Denekamp kwam uit op 75/85 en mag daarmee naar de NMK. “Deze royaal ontwikkelde merrie van 1.76m staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een goede voorhand goede schoft- en schouderpartij en toont zich heel vlug op de sprong. Zeker voor zo’n groot paard. Ze springt met veel afdruk, goede reflexen en kan versnellen in de laatste galopsprong. Zowel haar techniek en vermogen is heel overtuigend.”

Halfzus Illusion

De Ibolensky-dochter Rumanda U (uit Bumanda keur IBOP-spr prest van Ukato) van fokker Wim Uenk uit Twello verdiende het sterpredicaat met 75/80. Deze merrie is een halfzus van onder meer de internationaal 1.50m-springende KWPN-goedgekeurde hengst Illusion (v. Arezzo VDL). “Deze goed ontwikkelde, langgelijnde merrie heeft een mooi gevormde voorhand. Haar galop is lichtvoetig en ze springt met goede voorbeentechniek en lichaamsgebruik. “Vier driejarige merries scoorden 70/80. Allereerst de Grandorado TN-dochter Ravenna Salland (uit Ibiza TS elite IBOP-spr sport-dres PROK van Berlin) van fokker H. Tepperik uit Heeten en mede-geregistreerde H. Sassen uit Heeten en de Impressive VDL-dochter Roxeanne (uit Jada elite IBOP-spr sport-spr PROK van Etoulon VDL) van fokker Ben Booijnk uit Luttenberg. “Ravenna Salland is royaal ontwikkeld en straalt op stand macht uit. Dat zien we ook terug bij het springen. Ze heeft een sterke galop en springt met veel vermogen. De Impressive VDL-dochter Roxeanne staat goed in het rechthoeksmodel en zou iets meer bloed mogen hebben in haar type. Ze springt met veel afdruk en maakt de sprong achter goed af.”

80 voor springen

Ook Rileska J (Chopano Z uit Mileska CH elite IBOP-spr sport-spr D-OC van Il Est Balou) van fokker Deja Broek-Jansen uit Dalfsen en mede-geregistreerde K. Jansen uit Dalfsen) en Ralina-Loma (Pretty Boy van de Molenberg uit Etoloma elite IBOP-spr sport-spr PROK D-OC van Carthino Z) van fokker M. Gehring uit Hellendoorn kwamen tot een bovenbalk van 70/80. “De Chopano Z-dochter is nog iets overbouwd en staat goed in het rechthoeksmodel. Dat eerste zagen we nog wat terug in beweging. Bij het springen valt haar goede techniek op, heeft ze een goed lichaamsgebruik, sprongafloop en ze springt met veel overzicht. De bloedgemaakte Ralina-Loma heeft een mooie voorhand en springt telkens vlug van de grond. Boven de hindernis kan ze gemakkelijk naar voren doorschakelen.” Tot slot de vijfjarige Official A (Apardi uit Florinda elite IBOP-spr D-OC van Aerobic) van fokker H. Morsink uit Rijssen en mede-geregistreerde A. Danneberg uit Rijssen kwam uit op 70/80. Zij was eerder al opgenomen in het stamboek en werd nu opgewaardeerd naar ster en voorlopig keur. “Deze langgelijnde merrie is zeer vlug op de sprong, springt met goede afdruk en toonde op de hogere hindernissen veel lichaamsgebruik en vermogen.”

Bron: KWPN