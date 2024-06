SK Nisse: Springmerries overtuigen, Jameson RS2-dochter topscoorder

In Nisse vond vandaag de KWPN stamboekkeuring van de regio Zeeland plaats. Vier merries sprongen voor 80 punten of meer. Bij de dressuurmerries was Jameson RS2-dochter Ritz Karla (mv. Chagall) de topscoorder met een bovenbalkscore van 80/85.

De groep springmerries op de Zeeuwse stamboekkeuring was niet groot van aantal, maar wel goed van kwaliteit. “We hebben vanochtend zes springpaarden in de baan gehad”, begint Henk Dirksen, die samen met Stan Creemers de springpaarden beoordeelde. “Ondanks het kleine aantal, hebben we toch goede paarden gezien. De accommodatie in Nisse is heel fijn en het lijntje was dit jaar net wat anders opgebouwd dan andere jaren, dat kwam het springen ten goede.”

Rosina-O

Komme Casall TN-dochter Rosina-O (uit C.Ulisina R 3 elite IBOP-spr sport-spr PROK van Canturo, fokker M.A.C. Oostendorp uit Snelrewaard) van E.C. Vogelaar uit Oosterland werd vanochtend gewaardeerd met een bovenbalkscore van 70/85. “Dit is een jeugdige merrie, ze is aansprekend maar zou wat meer lengte in het lichaam mogen hebben. In beweging en het springen waardeerde deze merrie zich duidelijk op. Ze galoppeert lichtvoetig en changeert goed. Ze springt met heel veel reflexen, veel overzicht en een opvallend goede achterhandtechniek. Daarbij beschikt deze merrie over veel atletisch vermogen.”

Riaralda W

Drie merries sprongen vanochtend voor 80 punten, Riaralda W (Ermitage Kalone uit Hiaralda van Querly-Elvis, fokker C. Wernsen uit Lunteren) van Dirk Maris uit Grijpskerke kreeg ditzelfde puntenaantal voor haar exterieur. “Dit is een merrie met een goed exterieur die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft tevens een correct gesteld fundament. Deze merrie is nog iets overbouwd, maar liet een actieve manier van galopperen zien en changeerde goed. Ze sprong met een goede afdruk, goede voorbeen- en achterhandtechniek, voldoende lichaamsgebruik en veel atletisch vermogen.”

Riva Donja

Chacfly-dochter Riva Donja (uit Lucca Donja keur IBOP-spr van Hotspot) van fokker D.F.C. Benschop uit Serooskerke scoorde 75/80. “Deze merrie is goed ontwikkeld, ze heeft een atletisch gebouwd lichaam met ruim voldoende lengte. Ze liet een heel constante verrichting zien, waarbij ze telkens met veel lichaamsgebruik sprong. Ze beschikt over veel atletisch vermogen en galoppeert lichtvoetig.”

Robine J

Een bovenbalkscore van 70/80 was er voor Connect-dochter Robine J (uit Fabine ster van Vleut, fokker C.J.M. Janssens-Post uit Schoonloo) van D.M.C. van de Guchte uit Hansweert. “Dit is een jeugdige merrie met een goede schoftschouderpartij die een lichtvoetige manier van bewegen heeft, zowel in draf als galop. Ze springt met heel veel lichaamsgebruik, een goede schoftschoudertechniek en maakte de sprong achter steeds goed af.”

Beoordeling gestopt

Na de springpaarden, beoordeelden Floor Drogë en Henk Dirksen de dressuurpaarden. “Dit is een heel fijn accommodatie om in te werken”, beaamt Drogë. “Er stond ook een goed team in de kooi, waardoor de paarden de kans kregen om zich goed te presenteren. Helaas hadden we vandaag te maken met een aantal paarden dat dusdanig gespannen was dat ze zich niet goed konden tonen. Met het oog op paardenwelzijn, hebben wij daarom moeten besluiten om de beoordeling van deze paarden te stoppen.”

Ritz Karla

De uitschieter van de dressuurpaarden was Jameson RS2-dochter Ritz Karla (uit Hakarla elite pref IBOP-dres PROK van Chagall D&R, fokkers I. van der Waal en J. Hoogendijk uit Oosterhout) van Quality Stables uit Oud Gastel. Deze merrie uit de directe moederlijn van Larissa Pauluis’ olympiadepaard Flambeau, scoorde vandaag 80/85. “Dit is een heel chique merrie die goed ontwikkeld is met goede verbindingen in het lichaam. Ze stapt met veel lichaamsgebruik en beschikt over een heel elegante manier van draven met veel schoudervrijheid en een bergopwaartse tendens.”

