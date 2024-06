SK en CK Panningen: NMK-ticket voor kampioen Rose Vurona SRV, Kallmar VDL-dochter scoort 80/80

Voorafgaand aan de Centrale Keuring voor dressuurmerries vond in Panningen de stamboekkeuring voor spring- en dressuurmerries plaats met afsluitend de veulenkeuring. De driejarige Livius-dochter Rose Vurona SRV liet zich vanmorgen al overtuigend zien op de stamboekkeuring en kon op de Centrale Keuring als kampioen gehuldigd worden. Tevens verdiende de merrie een ticket voor de NMK. De beste driejarige springmerrie bleek de eerder al via de thuiskeuring in het stamboek opgenomen merrie Rivalien (Kallmar VDL). Zij had al 80 punten gekregen voor het exterieur en voegde daar nu 80 punten voor het springen aan toe. Het hengstveulen Upgrade (v.Boston VDL) kreeg het kampioenslint omgehangen bij de springveulens en ontving een doorverwijzing naar de Nationale Veulenkeuring. Het Vaderland-merrieveulen Upsiemein MB mocht zich als kampioen opstellen bij de dressuurveulens.

Sophie en haar moeder Erna Kessels van Stoeterij Raayerveld fokten Rose Vurona SRV, die met tweemaal 85 punten zich zeer overtuigend liet zien. Voor haar draf kreeg ze vanochtend zelfs 90 punten. Juryvoorzitter Brecht d’Hoore: “Deze ruim voldoende ontwikkelde merrie heeft veel uitstraling, jeugd en een goede bovenlijn. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft correct fundament en overtuigde zowel in vrijheid als aan de hand in beweging. Ze kan heel gemakkelijk schakelen in beweging, heeft daarin veel tritt en goede beentechniek, en ze beweegt duidelijk bergopwaarts. We zien deze merrie dan ook graag terug op de Nationale Merriekeuring.”

Opvallend veel kracht

De Livius-dochter bleef in de kampioenskeuring voor op onder meer de als tweede geplaatste Giano-dochter Raaf (uit Marie-Claire elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Ferdinand, fokker J. Liebregts uit Vessem) van Hengstenhouderij De IJzeren Man in Weert, die ’s ochtends ster was geworden met 75/80. “Deze goed ontwikkelde merrie heeft een sterke bovenlijn, goed fundament en ze zou iets meer jeugduitstraling mogen hebben. Ze presenteert zich met veel overzicht en beweegt heel constant, met opvallend veel kracht in alle drie de gangen.”

Preferente Moulin Rouge

Op de derde plek in de kampioenskeuring eindigde Ruby Rouge Bek (Glamourdale uit Moulin Rouge elite IBOP-dres D-OC van Bojengel) van fokkers Stal De Bekelaar uit Kessel en R.H.J. Janssen uit Angeren. Bijzonder is dat deze voorlopige keurmerrie er voor zorgt dat moeder Moulin Rouge op haar eerste drie nakomelingen, allen uit de 2021-jaargang, direct preferent is geworden. Eerder deze week werd haar volle zus Rouge Soleil Bek dankzij een goede IBOP van 80,5 punten direct elite, en halfzus Restyle Rouge Bek (v.In Style) werd vandaag eveneens voorlopig keur. “We hadden dat jaar vier veulens uit Moulin Rouge, en de beste van de vier, een zoon van Mac Madison is helaas verongelukt. Het is geweldig dat ze nu gelijk preferent is geworden, ik denk als jongste merrie ooit!”, reageert fokker Chris van Breugel.

Weer Livius

Op de vierde plek eindigde de Livius-dochter Rosendy DB (uit Hydjendy O ster PROK van Jazz, fokker C. de Bie-van Geffen uit Schaijk) van D.L. Lowha uit West Palm Beach. Deze merrie was ster geworden met 80/80. “Het is een jeugdige merrie met uitstraling en goede souplesse in beweging. Een kwaliteitsvolle merrie die binnen dit gezelschap nog wat meer kracht mocht hebben om vandaag hoger te eindigen.”

Oudere merries

Bij de oudere merries kwam de Escamillo-dochter Pam EV (uit Eva elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Vivaldo) van fokker L.C. Esmeyer uit Roggel op kop. “Deze merrie is met haar 1.65m voldoende ontwikkeld en maakt zich duidelijk groter in beweging. Ze kan goed schakelen in beweging, heeft daarin veel tact en ruimte, en kan nog iets meer kracht in het achterbeen krijgen”, aldus Brecht d’Hoore.

Kallmar VDL levert springtopper

Inspecteur Stan Creemers beoordeelde samen met Sandra Schmucker zes driejarige springmerries, waarvan er vier ster werden. De beste driejarige merrie werd Rivalien (Kallmar VDL uit Eline ster pref van Arezzo VDL, fokker Richard Schoenaker uit Rutten) van B.A.H.M. Kreuzer uit Wanssum. Zij had op de thuiskeuring al 80 punten gekregen voor het exterieur en voegde daar nu 80 punten voor het springen aan toe. “Dit is een charmante merrie met een mooie voorhand, goed ontwikkelde schoft en correct fundament. Ze beweegt lichtvoetig en met goede houding en balans. Bij het springen is ze vlug, toont ze veel afdruk, een goede mate van voorzichtigheid en ze springt met goede beentechniek. Daarbij lijkt ze over ruim voldoende vermogen te beschikken”, licht Stan Creemers toe.

Rivalien (v.Kallmar VDL) Foto: Jacquelien van Tartwijk/Horses.nl

Direct elite

Ook de kwaliteit bij de oudere springmerries bleek goed, zeven oudere merries keerden allen met minimaal het sterpredicaat huiswaarts. Bij de vier- tot en met zevenjarige merries werd de zeer aansprekende sportmerrie M Cortrella (Cornet Obolensky uit Quatrella elite IBOP-spr sport-spr PROK van Quasimodo Z) van fokker Dave Maarse uit Wellerlooi ster met 80 punten voor het exterieur. Zij heeft het sportpredicaat behaald en kon daardoor direct elite worden verklaard. “Dit is een mooie, langgelijnde merrie met een atletisch model en goede bovenlijn. Ze is heel aansprekend en heeft correct fundament.”

Ook de goed ontwikkelde sportmerrie Macoon Blue H.V. (Chacoon Blue uit Hattrick prest van Numero Uno, fokker Harrie Vaessen uit Maasbree) van J.L.J.M. Ronda-Römgens uit Schimmert en Y. en M. Schreurs uit Valkenburg werd opgewaardeerd naar elite. Dit is een aansprekende merrie met correct fundament.

O’Miss Blue

Met 75/85 deed O’Miss Blue (Chacoon Blue uit B Miss Lupicor ster IBOP-spr sport-spr prest PROK van Lux) van fokker Dave Maarse goede zaken bij het vrijspringen. “Deze merrie heeft een mooie voorhand, is goed ontwikkeld en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze beweegt met goede souplesse en lichtvoetig. Bij het springen heeft ze veel overzicht en is ze voorzichtig. Ze springt met veel afdruk, goed met de schoft omhoog en met zeer veel macht.”

Ed Schroembges’ Pixiedette S

Met 75/80 werd Ed Schroembges’ Pixiedette S (Aganix du Seigneur uit E.Saradette ster PROK van Clarimo) ster en voorlopig keur. “Dit is een goed ontwikkelde, langgelijnde merrie met goede bovenlijn en hard, correct fundament. Ze heeft een sterke galop met daarin goede houding. Ze springt met goede reflexen, afdruk, is vlug en ze springt goed naar boven. Achter maakt ze telkens de sprong goed af en in het voorbeen was ze vandaag nog wat wisselend.”

Twee sportmerries keur

Bij de acht jaar en oudere merries werden de 1.40m-geklasseerde La Reine (Astrello uit Peggy van Polydor) van fokker Dave Maarse ster, en daarmee direct keur, en de Grand Slam VDL-dochter Kalista (uit U Lanora elite IBOP-spr D-OC van Guidam) van fokker H.L. van de Moosdijk uit Breugel) werd opgewaardeerd van stamboek naar keur. “Beide merries hebben al het sportpredicaat behaald. De Astrello-dochter is een aansprekende, ruim voldoende langgelijnde en hoogbenige merrie die al goede prestaties heeft geleverd. De Grand Slam VDL-dochter staat goed in het rechthoeksmodel, is aansprekend en heeft een goede bovenlijn.”

Upgrade kampioen springveulens

Een kleine groep springveulens (vier) kwam naar de Centrale Keuring in Panningen, waarbij de beoordeling in handen lag van Petro Trommelen en Stan Creemers. Het meest complete veulen, Upgrade (Boston VDL uit Odelia ster van Conquest) van Toon de Crom en Robbert Ehrens, mag als kampioen de Limburgse eer hoog gaan houden op de Nationale Veulenkeuring. “Het Boston VDL-veulen is goed ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een goede bovenlijn. In beweging valt hij op met zijn goede souplesse, ruimte en lichtvoetigheid. Hij galoppeert met goede balans, changeert gemakkelijk, heeft veel lichaamsgebruik en goede afdruk.”

Upgrade (v. Boston VDL) Foto: Jacquelien van Tartwijk/Horses.nl

Beste merrieveulen

Daarmee verwees Upgrade het beste merrieveulen Ucamiara O (Conthargos uit Ocamiara PROK van Diamant de Semilly) van fokker Adrie van Oerle uit Panningen naar de tweede plaats. “Ook dit is een goed ontwikkeld veulen, met een mooie voorhand en goede bovenlijn. Ze zou iets meer lengte in haar model mogen hebben en heeft correct fundament. Ze draaft lichtvoetig en kan goed schakelen, in galop heeft ze goede ruimte, balans en afdruk. Ook kan ze gemakkelijk changeren.”

Belang van keuringen

Fokker Toon de Crom is een voorstander van keuringen en twijfelde met Upgrade dan ook niet om hem aan te melden voor de veulenkeuring. “De laatste jaren zien we de deelname overal teruglopen, maar dit is wel de basis van de fokkerij. Er lijkt steeds minder oog te zijn voor het exterieur en correct fundament, terwijl dit wel ontzettend belangrijk is”, vertelt Toon. “Ik heb de moeder samen met Robbert Ehrens en we hebben gezamenlijk besloten met hem naar de keuring te gaan, dus het is mooi dat het zo goed uitgepakt heeft!” Dat beaamt Robbert: “De moeder heb ik als 2,5-jarige voor de helft van Toon gekocht en ze is nu drachtig van Cero Blue, dat wordt haar derde veulen. Het is een goede stam en de moeder zelf heeft een heel werkwillig karakter onder het zadel, daar hecht ik veel waarde aan, en ze springt heel goed. Haar vader Conquest is niet zo bekend maar dat is een halfbroer van Cardento, dus ook hij komt uit een goede stam. De hengstenkeuzes voor Odelia maken Toon en ik altijd in overleg. Nu moet ik wel zeggen dat dit aan de bar het allerbeste gaat, dan zijn we er het snelste over uit”, lacht Robbert. “Nee zonder gekheid, Toon kwam met de optie om voor Boston VDL te kiezen. Die hengst had net een goede verrichting gedaan dus daar stemde ik gelijk mee in. En we zijn heel blij met het resultaat!”

Kampioen Upsiemein MB

Juryvoorzitter Brecht d’Hoore beoordeelde samen met Petro Trommelen twaalf dressuurveulens (vijf hengsten en zeven merries). Het Vaderland-merrieveulen Upsiemein MB zorgde als kampioen voor mooie fokkerstrots voor Marjolein Bull. “Dit is een goed ontwikkeld merrieveulen met voldoende bot, die voldoende in het rechthoeksmodel staat. Ze waardeert zich positief op in beweging en draaft met veel tact, schakelvermogen en souplesse. Ze galoppeert gemakkelijk aan en heeft ook daarin een goed lichaamsgebruik. Daarnaast kan ze goed stappen.”

Upsiemein MB (v. Vaderland) Foto: Jacqueline van Tartwijk/Horses.nl

Bijna dubbelslag voor de Crom

Op de tweede plek in de vierkoppige kopgroep eindigde het Barton VDL-hengstveulen Ultimaat (uit Black Magic ster PROK van Van The Man) zorgde bijna voor een dubbelslag voor fokker Toon de Crom. Hij had het kampioensveulen in de springrichting in handen, en stond met dit veulen tweede bij de dressuurveulens. “Deze Barton VDL-nakomeling heeft veel ras, is goed ontwikkeld en staat goed in het rechthoeksmodel. Hij treedt goed op in draf, heeft daarin goede beentechniek en kan gemakkelijk schakelen in draf. In galop had hij nu wat meer kunnen overtuigen qua lichaamsgebruik. Zijn draf was extra en hij stapt goed.”

Als derde geplaatst werd de hoogbenige Una Donna d’Halina (McLaren uit Halina ster PROK D-OC van Zambuka) van fokker S.D.M. Beckers uit Roermond, die goed kan schakelen in beweging en iets meer de bergop had kunnen bewegen, gevolgd door de goed ontwikkelde Uccello MB (McLaren uit Daranka V PROK van Johnson) van fokker M.A. Bolsenbroek. Dit correct bewegende veulen schakelt gemakkelijk in galop en had iets meer kracht mogen tonen.

Onverwachts fokkersgeluk

Het kampioensveulen Upsiemein MB zorgde voor onverwacht fokkersgeluk. “Dit hadden we zeker niet verwacht! Ik voel me helemaal geen fokker, dit is ons tweede veulen en we richten ons echt op de sport. Mijn dochter rijdt bij de Junioren en we zijn liefhebbers van de dressuursport. De moeder van dit veulen heeft een ongeluk gehad waardoor ze helaas niet in de sport kan worden uitgebracht, en daarom leek het ons leuk om er een veulen van te fokken”, vertelt Marjolein Bull. “In overleg met Reesink heb ik gekozen voor Vaderland, ik vind dat een waanzinnige hengst en het heeft goed uitgepakt! Het is de bedoeling dat we Upsiemein gaan aanhouden zodat ze als driejarige de IBOP kan doen en daarna de sport in. Dit is een hoopvol begin!”

Bron: KWPN