SK Regio Tuigpaard Oost Lunteren: Zestien merries naar Centrale Keuring

Op de eerste en tevens enige stamboekkeuring Regio Tuigpaard Oost in Lunteren werden van de twintig merries zestien uitgenodigd voor de Centrale Keuring. Cizandro (Waldemar x Manno) tekende voor het vaderschap van vier van hen. Twee merries kregen een tweede premie.

De familie Den Otter fokte uit Nuhuwandra (Cizandro x Atleet) van Gebr. van Manen ook vader Cizandro. “Nuhiwandra is een jeugdige, tuigtypische merrie met een hard fundament, die rondom heel aansprekend en overtuigend draaft met een goed achterbeengebruik. Op stand zou ze in het front nog iets rijker kunnen zijn”, vertelt inspecteur Viggon van Beest.

Cizandro’s

Fokker Cornelis Mooiweer kreeg Nice Lady (Cizandro x Aquarel) aangewezen voor de CK. “Deze merrie is een tuigtypische, jeugdige merrie met front en met spijkerhard beenwerk, die rondom heel best kan draven. Ze is een beetje recht in de bovenlijn.” Cizandro leverde ook de voor de CK aangewezen Nina T (mv. Uromast, fokker Frans Tonnaer) van M. & J.J.C. de Man). De vierde Cizandro die is aangewezen is Nenderose (mv. Manno) van Reinard van de Put. De fokker had nog een tweede succes in Nina Gemma (Ganges x Waterman).

Zelfde merrielijn

Nanita (Heliotroop VDM x Ditisem, fokker Jaap van der Meulen) van G. & G.H. Kamphorst mag ook naar de CK. “Nanita is een sterke, tuigtypische merrie met veel schoft. Ze treedt op met veel allure en ze draaft zeer aansprekend met veel techniek”, vertelt Van Beest. Nalanita (Eebert x Stuurboord) van fokker Joop van Wessel komt uit dezelfde merrielijn. Ook zij gaat naar de CK. “Dit is een merrie met een tuigtypische merrie opdruk, die over ras en uitstraling beschikt. Ze heeft veel schoft en een sterke bovenlijn. Op stand zou ze nog even rijker in de hals kunnen, maar ze draaft met veel techniek en daar draf spreekt rondom aan.”

Halfzus Idol

Fokker Piet de Groot kreeg de vos Noukje (Eebert x Plain’s Liberator) aangewezen. Deze merrie is een halfzus van KWPN-hengst Idol. Idol tekende voor het vaderschap van de uitgenodigde Nadien van ’t Hooge (mv. Victory) van fokker G. Bonestroo. Van M. Malinowski uit het Amerikaanse Illinios werd Nilvesta (Idol x Waterman , fokker R. Nout) voor de CK uitgenodigd. De laatste twee uitgenodigden zijn Nikita (Fabuleus x Waldemar) van M.J. & A.J. van Ingen en Numilla (Indiana x Plain’s Liberator, fokker Henk Rozendaal) van Rozendaals kleinzoon Mark Doppenberg.

Vier- tot zevenjarigen

Vier merries in de groep vier- tot en met zevenjarige veulenboek- en stamboekmerries bemachtigden een ticket voor de CK. Dat zijn Ligietta (Manno x Patijn, fokker J. de Lange) van J.A. Kruithof, die op de CK een gooi naar het sterpredicaat mag doen, en Lirose (Plain’s Liberator x Unieko, fokker Lenie Postma-de Haan) van M. van Wijhe. Twee aangeboden stamboekmerries mogen een herkansing doen op de CK: Lenouk (Atleet x Unieko, fokekr B. Zwierenberg) van mede-geregistreerde Aris van Manen en Malia (Cizandro x Ranno) van fokker Henk Reurink.

Bron: KWPN