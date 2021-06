SK West Houten: tien merries en een ruin naar CK

Voor CK West stond dinsdag de tweede tuigpaardenstamboekkeuring op het programma. De locatie van deze keuring was Manege Zilfia’s Hoeve in Houten. Inspecteur Viggon van Beest werd op deze keuring bijgestaan door de juryleden Harco Naber en Berend Huisman. Dit drietal zag mooie paarden in de ring verschijnen en kon een elftal aanwijzen.

Viggon van Beest: “Wij hebben prettig kunnen samenwerken en we waren tevreden over de kwaliteit. De gemiddelde kwaliteit was goed te noemen met een mooie kopgroep en een relatief klein ondereind. Opvallend was ook de kwaliteit bij de vier jaar en oudere merries. Wat ook opvallend was dat bij enkele best bewegende paarden er nogal zat verschil was tussen de score voor exterieur en beweging.”

Allen ingeschreven

Vijf driejarige merries verschenen er in de baan, allen werden in het stamboek ingeschreven waarbij de Reg. A merrie stamboekwaardig was, vier merries werden uitgenodigd voor de CK. Op catalogusvolgorde werden uitgenodigd de bruine Nadiz (Eebert x Zidane Woodbridge keur pref van Talos, f. P.J.M. Lelieveld uit Leidschendam/P. Beck uit Woubrugge) van J. Jonker uit Katwijk. Ze is 1,65 m. en ze een halfzus van de KWPN-hengst Hertog Jan (v. Cizandro). Zowel Eebert als Talos komen uit de Veldine-stam van Piet Lelieveld. Van Beest: “Deze merrie behoorde tot de betere paarden. Ze is een sterke complete, actievol bewegende, tuigtypische merrie die een nog iets groter zweefmoment mocht hebben en iets meer bergopwaarts mocht lopen.” De tweede driejarige is de vos Niëlma (Image HBC x Giuliette ster van Crescendo HBC 1.65 m., f. C.A. Verhoeff uit Krimpen aan de Lek) van Toon van Doorn uit Soest. Ook zij behoorde tot de betere paarden. “Niëlma is een jeugdige, hoogbenige merrie die heel mooi in verhouding is gebouwd. Ze heeft een lang voorbeen dat ze goed gebruikt en ze trad met veel allure op. Ze mocht nog even bespierder zijn.”

Baarzens Jagerzoon en Cizandro

De 1.65 metende vos Nirvana W (Reg. A van Baarzens Jagerszoon x Excellente W ster van Unieko) van f/g. Gijs van Zijtveld uit Soest werd stamboekwaardig bevonden. Om het predicaat definitief stamboek of ster te verkrijgen zal ze zo nodig moeten voldoen aan de aanvullende Prok/sporteis. De vierde uitnodiging ging naar Nicolientje B (Cizandro x Wilhelmientje ster van Lorton) van f/g. W.J. van de Biesebos uit Deil. De concoursmerrie Wilhelmientje heeft 57 WP.

Drie van Dylano

Acht vier t/m zevenjarige veulenboekmerries/Reg. A merries verschenen er voor de jury. Zeven werden er ingeschreven, zes merries waarvan drie dochters van Dylano gaan er naar de CK. Op catalogus volgorde is dat ten eerste de zwarte Karla Jerina (Dylano x de bekende Viva Jerina Elite Prok van Marvel – 1.68 m) van f/g. Dinie Markhorst-Van de Velde uit Brucht en mede-geregistreerde de jeugdige Youp Jan Hammers. Karla Jerina behaalde voor haar alternatieve IBOP ook deze dag eerder al 75 punten. Ook mee gaat de bruine Melody Liena (Dylano x Fendi Liena ster van Manno) van f/g. Berry van der Genugten uit ’s Graveland. Ze meet 1.70 m. Voorts zat er een uitnodiging in voor de bruine Dylano-zoon Maystina (uit Haistina ster van Atleet, f/g Nico Calis uit Zwaagdijk-Oost en mede geregistreerde Annemieke Calis uit Westereen. Het gaat hier om een telg uit de bekende prestatiestam van Bep Bon.

Eebert en Hertog Jan

Een ticket voor de CK was er ook voor 1.66 metende vos Marjanette (Eebert uit Alinette keur van Manno) van f/g. H. van Maurik uit Hoogblokland. De twee Hertog Jan-dochters die meegaan komen beide uit bekende moeders en behoorden beide tot de betere paarden. Dat is ten eerste Lindrini (uit Dendrini keur sport van Manno) van f/g Michael Kooyman uit Arkel. Lindrini behaalde op haar alternatieve IBOP eerder op de dag 82 punten. “Lindrini is een zeer tuigtypische merrie waar je exterieurmatig best wat van kunt zeggen maar in beweging weet ze enorm te overtuigen.” De tweede Hertog Jan dochter en tevens tweede dochter van Viva Jerina op deze keuring is de 1.66 metende bruine Miss Jerina YBP (Young Breeders Program) waarbij jonge fokkers de combinatie Viva Jerina/Hertog Jan hebben bedacht. Fokker is Dinie Markhorst en ger. is Black Horses B.V. uit Sliedrecht. Ook zij behoorde tot de betere paarden. “Ook zij is een tuigtypische merrie met veel schoft en een correct fundament. In beweging overtuigt ze en maakt ze veel front.”

Ruin

Naar de CK mag ook de driejarige ruin Nevada, een zwartbruine zoon van Cizandro (uit Edelroos elite sport Prok van Vaandrager HBC). A. Bastiaansen uit Breda fokte deze 1,68 metende ruin. Ger. is Berry van der Genugten. Zowel moeder Edelroos als grootmoeder Irene (keur preferent sport v. Bayard) hebben meer dan 100 WP.

Bron: KWPN