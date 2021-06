SK West Houten: vier merries scoren voldoende alternatieve IBOP

Op de tuigpaardenstamboekkeuring in Houten, de tweede SK van categorale afdeling West, was er ook gelegenheid tot het afleggen van de alternatieve IBOP. Om voor het predicaat keur in aanmerking te komen moeten er twee maal 75 of meer punten behalen. Eén merrie lukte dat al en kon keur worden verklaard.

De hoogste score ging naar de vijfjarige Lindrini (Hertog Jan x Dendrini keur sport van Manno) van f/g. Henriëtte en Michael Kooyman uit Arkel. Henk Hammers presenteerde haar. Lindrini heeft het van geen vreemde, haar moeder heeft bijna 300 winstpunten. Front (x2) werd een 8,5, lichaamshouding een 8, zweefmoment een 8,5, actievoorbeen (x2) scoorde 8,5, gebruik achterbeen (x2) een 7,5, looplust werd 8,5 en algemeen beeld een 8. Lindrini kreeg later op de dag ook een uitnodiging voor de CK. Viggon van Beest: “Lindrini is een tuigtypische, attente merrie met veel looplust, met veel front en met een groot zweefmoment. Ze zet het voorbeen ver wel en ze showt met veel allure.”

Half puntje minder

Mark de Groot reed de vierjarige Milwaukee (Idol uit Wyomi Landzicht ster preferent van Marvel) van f/g hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg naar 79,5 punten. Onlangs op de eerste SK West in Sliedrecht kwam ze uit op 80 punten. Daar werd ze ook uitgenodigd voor de CK en kan ze keur worden. Actievoorbeen en looplust moesten een half puntje inleveren maar lichaamshouding en zweefmoment scoorden nu iets hoger. “Milwaukee is een tuigtypische, charmante merrie met ras die aanspreekt mede door haar fraaie front.”

Keur

Een mooi succes behaalde Mark de Groot ook met zijn zesjarige Kenia (ster van Plain’s Liberator uit Zeolith ster van Manno, f. A.J. Wouters uit Casteren). Onlangs in Sliedrecht scoorde deze merrie 75 punten maar nu kon de jury 78 punten aan haar kwijt en werd ze keur. “In Sliedrecht was ze nogal gespannen maar waren er later zeker ook momenten met meer ontspanning. Vandaag ging ze er helemaal voor en was ze veel meer ontspannen. Ze werd steeds beter en nam steeds meer bodem. De merrie heeft veel looplust en qua beweging gebeurt er ook heel wat.”

Net genoeg

Met 75 punten wist de zesjarige Karla Jerina (Dylano uit Viva Jerina elite van Marvel) van f/g. Dinie Markhorst en mede geregistreerde de jeugdige Youp Jan Hammers, wiens vader de merrie ook voorreed, de score van 75 punten te realiseren. Ze kreeg later op de dag ook een uitnodiging voor de CK. Gebruikt achterbeen werd een 7. Front, lichaamshouding, actie voorbeen, looplust en algemeen beeld een 7,5 en zweefmoment een 8,5. “De grootramige merrie maakte een nette indruk en werd netjes gereden. Ze zou nog met iets meer allure op mogen treden maar ze maakt wel grote passen. Achter zou ze even flitsender mogen. In het front was ze wat wisselend, ze had zeker betere momenten en die hebben we meegenomen.”

Bron: KWPN