Sönke Rothenberger in KWPN-hengstenkeuringscommissie dressuur

Vorig jaar heeft het Algemeen Bestuur van het KWPN een pilot gestart waarin een aspirant-lid aan de hengstenkeuringscommissie werd toegevoegd. In het kader van opleiding en kennisdeling heeft Michel Priemis een jaar lang als aspirant-lid deel uitgemaakt van de hengstenkeuringscommissie springen. Omdat deze pilot goed bevallen is, wordt deze pilot voortgezet bij de hengstenkeuringscommissie dressuur. Sönke Rothenberger start volgende week bij de eerste bezichtiging als aspirant-lid.

Sönke Rothenberger is in de dressuursport een klinkende naam. Zijn beide ouders reden op de Olympische Spelen en Sönke (1994) won in 2016 een gouden olympische teammedaille. Rothenberger koopt elk jaar een aantal hengstveulens om op te fokken voor de verschillende hengstenkeuringen en waarmee hij een toekomst in de (top)sport beoogt.

Stempel op topsport

“Ik vind het een eer dat ik gevraagd ben”, vertelt Sönke Rothenberger. “Het KWPN is het grootste dressuurpaardenstamboek ter wereld en in mijn beleving heeft de Nederlandse fokkerij de laatste jaren een serieuze stempel op de topsport gedrukt. Mijn grootse successen waren met de KWPN-gefokte Cosmo. Het is voor mij heel interessant om de jongste generatie hengsten samen met een aantal vakmensen te kunnen beoordelen.”

Meeste gewicht

“Het gros van het publiek zal de spectaculaire paarden er zeker wel uit kunnen halen, maar de vraag is aan welke eigenschappen je het meeste gewicht hangt als hengstenkeuringscommissie zijnde. Ik verwacht op mijn beurt dat ik, als een intermediair, mijn blik op de moderne dressuursport kan delen.”

Basis gelegd door grootvader Adri Gordijn

“De interesse in de fokkerij is er altijd geweest”, vervolgt de olympiër. “De basis is gelegd door mijn opa Adrie Gordijn. Ik ging als kind al met hem naar de hengstenkeuringen in Duitsland en Nederland en we hebben samen veel veulenveilingen bezocht. Ik heb de mooiste herinneringen aan de vakanties bij mijn grootouders, mijn opa wist achter elk paard de fokkerij en we hebben samen veel gefilosofeerd.”

Boekjes gekregen

“Tijdens de keuringen en veilingen schreef mijn opa van elk paard iets op. Na zijn overlijden heb ik die boekjes gekregen. Ik blader nog geregeld door zijn aantekeningen om zijn mening over een hengst of sportpaard te geven. Ik kijk er naar uit om samen met de hengstenkeuringscommissie de paarden te zien.”

Bron: KWPN