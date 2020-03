Sperma First Date opgewaardeerd naar voldoende

De verwacht bevruchtend vermogen klasse van het sperma van dressuurhengst First Date ( Fürstenball x Dancier) is opgewaardeerd van 'matig' naar 'voldoende'. De eerste uitslag, die ook vermeld werd in zijn rapportage van het Verrichtingsonderzoek, kwam van een onderzoek dat begin vorig jaar werd uitgevoerd. Onlangs is uit een tweede onderzoek gebleken dat het sperma van First Date in een andere klasse kon worden ingedeeld.

In de rapportage van de eindbeoordeling van de na de najaarstest van 2019 ingeschreven hengsten werd van iedere hengst vermeld in welke klasse van het verwachte bevruchtend vermogen de hengsten zijn ingedeeld. De klasse-indeling hiervoor is gebaseerd op het begin dat jaar gedane spermaonderzoek. Naarmate dat een hengst ouder wordt kan de spermaproductie zich in positieve richting wijzigen.

Voldoende

De dressuurhengst First Date, geregistreerd t.n.v. Stal Brinkman in Twello, T.J.M. Coomans in Oud-Beijerland en J.T.M. Maree in Honselersdijk is om deze reden enige tijd geleden nogmaals aangeboden bij de Faculteit voor Diergeneeskunde te Utrecht voor een spermaonderzoek. De spermakwaliteit van de zoon van Fürstenball uit Rheingold TS (v.Dancier) is nu ingedeeld in de categorie “voldoende”.

Bron: KWPN