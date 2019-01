Staande ovatie voor levende legende Verdi TN

'Blijf zitten he', waarschuwt omroeper Bert de Ruiter Maikel van der Vleuten op de vrolijk bokkende Verdi TN tijdens zijn ereronde. Met 2700 stemmen heeft de zeventienjarige de titel Paard van het Jaar 2018 met overmacht gewonnen.

Verdi’s palmares is gaat ver terug. Na zijn goedkeuring bij het KWPN ging zijn sportcarrière voortvarend van start. Als vierjarige won hij de hengstencompetitie met Maikel van der Vleuten in het zadel. Als vijfjarige liep Verdi in de top tien van het WK in Lanaken. Als zesjarige nam hij deel aan de finale van de VION-Cup en vervolgens werd hij zevende in de finale van het WK. Een jaar later schreef hij met Eric van der Vleuten de VION-Cup op zijn naam en eind dat jaar liep de hengst als zevenjarige zijn eerste 1.60m-proef tijdens London Olympia en werd direct achtste.

Internationale overwinningen

Onder het zadel van Maikel van der Vleuten sprong de hengst daarna naar vele internationale overwinningen en ging onder andere naar de Wereldruiterspelen in Caen, naar het Europees Kampioenschap in Aken en naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Veel plezier

“Ik waardeer het enorm dat Verdi deze titel in ontvangst mag nemen. We gaan nu tiende jaar in. Nog steeds met veel plezier en constant goede resultaten. Zijn gezondheid is super, hij is van nature kerngezond en beleeft veel plezier in zijn werk”, vertelt Maikel van der Vleuten. “Hij gaat steeds meer tegen zijn eigen nafok strijden en dat is toch wel bijzonder mooi. Ik ben heel trots op het feit dat ik nog steeds met hem kan rondrijden.”

Team Nijhof, Cees van den Oetelaar en Stal Van der Vleuten waren aanwezig bij de uitreiking van deze eretitel.

