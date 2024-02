Stal Keizersberg met gerichte fokkerij zelfvoorzienend in sportpaarden

In het najaarsonderzoek van het KWPN kreeg Stal Keizersberg twee springhengsten goedgekeurd. Ook kreeg de stal twee hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging deze dagen in Den Bosch, waarvan er eentje werd aangewezen. Met de nodige successen op jonge paarden-wedstrijden en in de sport daarbij opgeteld gaat de door Jos van Deurzen opgezette fokkerij zich langzaam maar zeker uitbetalen.

De voormalig nertsenfokker had een bedrijf waar 180 mensen werkzaam waren, maar moest dat met pijn in zijn hart twee jaar geleden stoppen. Hij is echter nooit bij de pakken neer gaan zitten. “Daar schiet je niets mee op. Je moet het niet de hele dag over ellende hebben, maar het toch weer positief bekijken.”

Jaren geleden stapte hij derhalve al over richting het vastgoed. Aan de Doctor de Quayweg in De Mortel heeft hij een prachtige nieuwe stal opgebouwd waar de sport en fokkerij hand in hand gaan. Voor het rijden zijn drie ruiters in dienst en Luc Jansen is al bijna zes jaar de manager die zich vooral ook met de fokkerij bezighoudt.

