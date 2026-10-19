Stalkeuring Lemelerveld: All Star-dochter springt naar 90 punten

Op de stalkeuring bij Gerrit Meulink in Lemelerveld maakte de vierjarige All Star-dochter Sarah Rubertha van de Crumelhaeve indruk. De merrie werd ster verklaard met 90 punten voor het springen. De keuring trok goede belangstelling. In totaal werden vijf springmerries en twee dressuurmerries beoordeeld. Normaal gesproken vindt deze stalkeuring plaats bij Team Nijhof, maar vanwege de veiling op het hengstenstation werd ditmaal uitgeweken naar Lemelerveld. Ook daar werd eerder al met succes een keuring georganiseerd.

KWPN Door

Twee springmerries werden met opvallende springpunten beloond, in totaal werden er vier minimaal ster. Met 90 punten voor het vrijspringen was Sarah Rubertha van de Crumelhaeve (All Star uit Olivia Rubertha van de Crumelhaeve PROK D-OC van Erco van ’t Roosakker) van fokkers Roeland de Kruijf uit Soest en Roelof van Minnen uit Daarle een ware blikvanger. Ze kreeg daarnaast 75 punten voor het exterieur. “Dit is een heel aansprekende merrie met een evenredige bouw, een mooie voorhand en goede lendenpartij. Ze galoppeert actief en met een goed achterbeengebruik. Bij het springen laat ze zien over zeer goede reflexen te beschikken. Ze springt met veel overzicht, is heel voorzichtig, heeft veel lichaamsgebruik op de sprong en een zeer goede beentechniek. Daarbij heeft ze ook zeer veel atletisch vermogen, al met al echt een compleet springpaard”, vertelt inspecteur Henk Dirksen.

Ook Subertha van de Crumelhaeve ster

Diezelfde fokkers kregen ook Subertha van de Crumelhaeve (Conthargos uit F Rubertha R 7 ster EPTM-spr PROK van Rubert R) ster. Zij sprong naar 80 punten en kreeg 70 voor exterieur. “Deze merrie is jeugdig en bloedgemaakt, en doet daarbij denken aan zowel haar goed geteste moeder als grootmoeder. Ze galoppeert lichtvoetig en met goede balans, en springt met veel afdruk, een goede voorbeentechniek en vermogen. Ze maakt daarbij de sprong achter goed af en is nog iets wisselend in het ruggebruik.”

85 voor springen

De genetisch interessante Tout-Bresco (Chaudfontaine JL Z uit First Buresco elite IBOP-spr sport-spr pref prest PROK van Ginus) van fokker Nick Smit deed haar pedigree eer aan door ster te worden met 70/85. Ze is een halfzus van onder meer de KWPN-gekeurde hengst Kincsem (v. Carrera VDL). “Deze goed ontwikkelde merrie staat goed in het rechthoeksmodel en is iets neerwaarts in de romprichting. Ze galoppeert actief en springt met veel afdruk en veel lichaamsgebruik. Ze heeft daarbij een heel goede techniek in zowel het voorbeen als de schoft-/schouderpartij, ze maakt de sprong achter goed af en toont over veel vermogen te beschikken”, aldus Henk Dirksen.

Ook bevorderd tot ster werd de Cador-dochter Izadora (uit Tres Bien keur prest van Caretino, fokker W.A.G.M. Vissers) van L. de Paauw uit Enschede. Deze merrie werd vanwege haar dubbele sportpredicaat (Z2-dressuur en 1.30m-springen) vrijgesteld voor vrijbewegen en werd ster met 70 punten voor exterieur.

Bron: KWPN