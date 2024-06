Stalkeuringen Brabant: Kjento drukt stempel

Op de stallen van Jorg van Os in Oosterhout en Gertjan van Olst Den Hout beoordeelden Marian Dorresteijn en Floor Dröge vandaag 21 dressuurmerries en 7 ruinen/niet-goedgekeurde hengsten. Van de 28 aangeboden paarden bleken er 22 goed voor het sterpredicaat. Van de zeven ruinen/hengsten waren dat er 6, van de 21 merries werden er 16 ster.

Twee mannelijke dieren kwamen tot de bovenbalk van 80/85. Allereerst de voor 90 punten galopperende hengst Ranger van de Heernis (Kjento uit Admire van de Heernis van Son de Niro, fokker Mw. Sneyaert-Rabaey uit Oostkerke-Damme) van Van Olst Horses. “Dit is een imponerend paard met een mooie voorhand en goede bespiering. Hij heeft goed fundament en goede voeten. Hij is heel lenig in galop en kan daarin opvallend goed schakelen. In zowel de draf als galop valt deze Kjento-zoon op met zijn kracht en beentechniek. Daarbij maakt hij zich groot.”

Rocket AKW

Ook de Kjento-zoon Rocket AKW (uit Avistrona elite EPTM-dres D-OC van Krack C, fokker A.H. Wijnen uit Heesch) van Van Olst Horses scoorde 80/85. “Deze ruin is goed ontwikkeld, heeft een aansprekende voorhand en een opvallend lange schouder. Op stand straalt hij al veel kracht uit en dat zagen we ook terug in beweging. Voor zowel zijn draf, galop als houding konden we hem 85 punten geven. Hij beweegt met veel afdruk, macht, en een goede beentechniek. Een echte krachtpatser!”, vertelt Marian Dorresteijn.

Prosecco

Het derde paard met 85 punten voor beweging was de vierjarige merrie Prosecco (King Karim uit Suntasie ster pref van Mooiman) van fokker Chr. Van Vliet uit Maasdijk, die een veulen aan de voet had. Deze merrie werd ster met 70 punten voor het exterieur. “Deze merrie heeft een opvallende voorhand, is heel goed ontwikkeld en een sympathieke verschijning. Prosecco heeft een heel goede, actieve stap met daarin een goed lichaamsgebruik. Haar draf is ruim, met een mooi voorbeengebruik en goede souplesse. Die souplesse en dat lichaamsgebruik zagen we ook terug in galop, waarbij ze haar achterbeen goed onderbrengt. Daarbij deed ze alles met veel gemak.”

Riley TH

De Kjento-dochter Riley TH (uit Hailey TH ster D-OC van Chippendale) van fokker A. Thielen uit Gilze behaalde de mooie score van 85/80. “Dit is een zeer aansprekende merrie die met een stokmaat van 1.65m niet het meest ontwikkeld is maar wel heel veel jeugd en een prachtig front heeft. Ze heeft een heel mooi front en dat gebruikt ze ook goed in beweging. Ze beweegt met goede tact, een goed achterbeengebruik en in galop veel afdruk. Voor haar goede draf kreeg ze 85 punten.”

Ronja V.O.D.

Vier paarden kregen 80/80. Onder hen de merrie Ronja V.O.D. (Kjento uit Giluciënne V.O.D. PROK van Uphill) van fokker Ad van Os uit Sprang-Capelle. “Deze sterk gemodelleerde, goed ontwikkelde merrie staat goed in het rechthoeksmodel en heeft heel correct fundament. Ze heeft een opvallende galop, met daarin goede ruimte, kracht en lichaamsgebruik. Ze draaft met goede balans en een sterk achterbeen.”

Rosa Bella L

Ook Rosa Bella L (Lantanas uit Z Romantic L ster IBOP-dres sport-dres PROK van Don Romantic) van fokker M.J.J. van Lieshout uit Uden en mede-geregistreerde Van Olst Horses werd ster met 80/80. “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met een goede schoft-/schouderpartij. Ze zou iets meer bloeduitstraling kunnen hebben en liet een fijne manier van bewegen zien. Ze heeft in draf goede ruimte en afdruk, en maakt in alle drie de gangen een goede houding.”

Rosa

Ook de Taminiau-dochter Rosa (uit Henriette ster PROK van Negro, fokker T. Bouten uit Hegelsom) van B.C. van der Hoorn uit Lage Zwaluwe verdiende met 80/80 het sterpredicaat. “Dit is een goed ontwikkelde, rassige merrie met goede verhoudingen in haar model. Ze viel op met haar goede lichaamsgebruik, lichtvoetigheid, souplesse en balans in beweging. Daarbij heeft ze een vlijtige, actieve stap.”

Rento

Opnieuw een opvallende nazaat van Kjento was de met 80/80 beoordeelde ruin Rento (uit Gratuit ster PROK van Uphill, fokker Christ Snepvangers uit Bergen op Zoom) van Van Olst Horses. “Deze aansprekende ruin heeft een goede bovenlijn, mooie voorhand en goede bespiering. Hij is ruim voldoende ontwikkeld en maakt zich groter in beweging. Hij draaft met goede tact, afdruk, ruimte en kracht.”

Pearl in ’t Veld

Tot slot werd de Kjento-dochter Pearl in ’t Veld (uit Jive VE elite IBOP-dres PROK van Everdale, fokkers H.H. en L.C.M. Bighelaar uit Velddriel) van Van Olst Horse ster met 75/80. “Deze aansprekende merrie had een veulen aan de voet en heeft goede verhoudingen in haar model. Ze stapt ruim en actief, draaft met goede ruimte en toonde daarin goede overgangen, en ze galoppeert met veel balans.”

Uitslag

Bron: KWPN