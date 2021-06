Stamboekkeuring De Radstake: Twee springmerries uitgenodigd voor NMK

Op de stamboekkeuring op locatie bij De Radstake in Heelweg kregen Henk Dirksen en Marcel Beukers twaalf merries te beoordelen, waaronder acht driejarigen die allen ster en/of keur werden verklaard. Twee driejarige merries ontvingen een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring.

Ook spraakmakend was de merrie Onieke (Peter Pan x Ekstein, fokker E. Jolink) van Henk Mentink. De 25-jarige merrie sprong, terwijl haar veulen op stal stond, naar het sterpredicaat. “Dat is denk ik nog nooit eerder vertond”, vertelt Dirksen. De merrie was al eerder in het stamboek opgenomen en op basis van haar nakomelingen prestatie verklaard. Ze bracht onder andere de internationale springpaarden Zorran (v. Zorro) en Unieke (v. Cavalier). “Onieke liet zien zich nog goed bewaard te hebben en toonde goede reflexen en een grote mate van voorzichtigheid bij het vrijspringen. Daarbij staat ze goed in het rechthoeksmodel. Ze werd met 70/75 ster.

Goede kwaliteit driejarigen

De kwaliteit bij de driejarigen was goed in Heelweg. “Het waren over het algemeen royaal ontwikkelde, correct gebouwde merries. Een enkele mocht nog wat meer lengte in het lijf hebben, maar alle acht driejarigen zijn ster verklaard. Zeven van hen ook voorlopig keur. Vanwege de corona-maatregelen hebben we ze niet mogen plaatsen, maar twee van hen hebben we tijdens het rondstappen kunnen uitnodigen voor de NMK.”

NMK-merries

Dat betreft de beide met 80/85 ster verklaarde Nautica (In Between x Indoctro) van gastheer De Radstake en Next Passion (Chacoon Blue x Whitaker) van fokkers J.Th.W. en H. Huls uit Silvolde. “De In Between-merrie is charmant, heeft een mooie voorhand en correct fundament. Ze heeft een lichtvoetige galop, springt goed naar boven toe en kan op de sprong goed naar voren doorschakelen. De Chacoon Blue-merrie staat goed in het rechthoeksmodel, is atletisch gebouwd en royaal ontwikkeld. Ze heeft een goede ruime galop met daarin balans. Ze springt met een hele goede techniek waarvoor we haar 90 punten hebben kunnen geven, veel lichaamsgebruik, overzicht en atletisch vermogen”, licht Dirksen toe.

Next Passion (Chaccoon Blue x Whitaker). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Goede springers

De derde merrie die 85 punten behaalde voor het vrij springen is N (Karajan x Kojak) van fokker De Radstake, die 75 punten voor exterieur ontving. “Ten opzichte van de twee merries die voor de NMK uitgenodigd zijn, zou ze meer lengte mogen hebben maar het is een sterk gebouwde merrie. Ze heeft een actieve galop waarin ze iets lichtvoetiger zou mogen zijn. Ze springt met goede reflexen, een goede techniek en veel vermogen.”

Royaal ontwikkelde merrie

Met 80/80 werd de sterk gebouwde Narida (Tangelo van de Zuuthoeve x Kroongraaf) van fokker W.H.M. Hanselman ster. “Deze royaal ontwikkelde merrie zou een fractie meer jeugd mogen uitstralen. Ze springt met een zeer goede techniek, telkens goed met de schoft omhoog en ze maakt achter de sprong goed af. In galop zou ze iets lichtvoetiger mogen zijn en ze springt met goede reflexen.”

Drie met 75/80

Drie merries werden met 75/80 ster: de jeugdige, met goede reflexen en voorzichtigheid springende Nan A Moscouri (Quabri de L’Isle x Numero Uno, fokker G. Kouwen) van Stoeterij Sterrehof, die iets wisselend was in haar techniek, evenals de royaal ontwikkelde N (Vigo d’Arsouilles x Tangelo van de Zuuthoeve) van fokker De Radstake, die met goede techniek en veel vermogen sprong en daarbij iets meer met de schoft omhoog zou mogen springen, en tot slot de voldoende langgelijnde, aansprekende Naomi Caterina (Untouched x Tangelo van de Zuuthoeve) van fokker De Radstake, die veel vermogen toonde en nog iets atletisch zou mogen zijn

Bron: KWPN