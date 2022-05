Stamboekkeuring De Steeg: Tien merries ster, 85 punten voor Kasper DDH-dochter

Op de stamboekkeuring in De Steeg hebben vandaag vier dressuur- en zes springmerries een predicaat verdiend. Ocelotte DDH (Kasper DDH x Emerald van 't Ruytershof) sprong naar 85 punten. In de dressuurrichting verdiende Origami (Fleau de Baian x Sir Sinclair) 80 punten.

In de dressuurrichting verdiende Origami (Fleau de Baian uit Whizkid elite IBOP-dres sport-dres PROK van Sir Sinclair) van fokker Monica Drohn uit Doetinchem het sterpredicaat met 80 punten voor de verrichting. Ook kon ze aansluitend voorlopig keur worden verklaard. “Dit is een langgelijnde, iets neerwaarts gebouwde merrie die sterk gebouwd is. Ze is aansprekend en beweegt met veel souplesse. In draf kon ze het meest overtuigen, daarvoor kreeg ze 85 punten, en daarin liet ze ook een goede houding zien”, licht Marcel Beukers toe.

Ocelotte DDH

Bij de springmerries kwamen vier merries uit op minimaal 80 punten voor hun verrichting. Met 70/85 overtuigde Ocelotte DDH (Kasper DDH uit Karlotte DDH ster PROK van Emerald van ’t Ruytershof) van Dekstation De Havikerwaard het meest. Voor zowel techniek als vermogen scoorde ze 90 punten en naast ster werd ze ook voorlopig keur. “Deze merrie is voldoende langgelijnd, iets neerwaarts gebouwd en heeft een aansprekend front. Ze is goed ontwikkeld en goed bespierd. Bij het springen valt ze op met haar goede reflexen en grote mate van atletisch vermogen. Ze springt met een heel goed techniek, maakt de sprong achter altijd goed af en kan op de sprong gemakkelijk doorschakelen naar voren.”

O-Nana B voorlopig keur

Drie merries scoorden 70/80 en werden daarmee ster. Ook voorlopig keur werd alleen O-Nana B (Cape Coral RBF Z uit Asha B ster IBOP-spr PROK van Timeless) van fokker G.S.W. te Bokkel uit Eerbeek. “Deze Cape Coral-dochter is langgelijnd, iets kortbenig en heeft een goede schoft-/schouderpartij. Ze heeft correct fundament en zou iets meer front mogen hebben. Ze is bij het springen heel voorzichtig, springt met een iets open voorbeen en valt op met haar goede atletische vermogen.”

Ni-Lou van de Kranshoeve en Okki

De langgelijnde, jeugdige en iets arm bespierde Ni-Lou van de Kranshoeve (Zinedream uit Jia-Li van de Kranshoeve ster van Ginus, fokker J.J. van Arkel uit Sibculo) van C.E.J. Matser uit Lathum sprong ook naar 80 punten, net als Okki (Kasper DDH uit Kyaniek PROK van Lordanos) van fokker Dekstation De Havikerwaard. “De Zinedream-merrie is heel lichtvoetig, springt met veel souplesse en goede reflexen. Daarbij behoudt ze goed het overzicht. De Kasper DDH-dochter Okki is een charmante merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en iets week in de bovenlijn is. Ze springt met een goed lichaamsgebruik, goed naar boven en toont daarbij veel atletisch vermogen. Om voorlopig keur te kunnen worden had ze nog wat correcter in de voorstand moeten zijn.”

Bron: KWPN