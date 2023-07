Stamboekkeuring Den Hout: 85/85 voor Kjento-dochter Peru Dos

Op de stamboekkeuring vandaag in Den Hout werden 26 dressuurpaarden voorgesteld. Daarvan werden er 23 ster, waarvan zes met minimaal 80/80. Topscoorder was de door Gerard de Bruyn gefokte Peru Dos (Kjento x Krack C) van Gertjan en Anne van Olst.

Met een bovenbalk van 85/85 was Peru Dos (Kjento uit Cadanz A elite IBOP-dres van Krack C, fokker Gerard de Bruyn uit Schelluinen) van Van Olst Horses de best scorende merrie van de dag. Voor haar draf kreeg ze 90 punten.

Atletisch gebouwd

“Dit is een atletisch gebouwde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met veel front, een sterke bovenlijn en goed ontwikkeld fundament. Ze stapt met een goed lichaamsgebruik, tact en ruimte. In draf heeft ze veel kracht en afdruk, een goede beentechniek, veel balans en kan ze gemakkelijk schakelen. In galop toont ze een heel mooi silhouet, daarin gaat ze bergopwaarts en kan ze gemakkelijk changeren”, vertelt Bart Bax enthousiast die de paarden samen met Floor Dröge beoordeelde.

Passiana

Drie merries werden ster met 80/85. Allereerst Passiana (Taminiau uit Gabriana V.O.D. ster PROK van Uphill) van fokker Joanneke van Os uit Sprang-Capelle. “Deze merrie heeft veel uitstraling, een mooi front met sprekend hoofd, een goed bespierde hals waarin ze nog een fractie meer lengte mocht hebben, een goede schoft-/schouderpartij en goed ontwikkelde voeten. Ze stapt actief met goede overstap, ze draaft lichtvoetig met een goed gebruik van het achterbeen en daarin heeft ze weinig snelheid nodig om goed in balans te blijven. Haar galop is krachtig, heeft goede afdruk, daarin kan ze gemakkelijk changeren en zou ze zich nog iets losser mogen laten in de bovenlijn.”

Pearl B

Met dezelfde bovenbalk werd de Jayson-dochter Pearl B (uit Gwendolyn ster PROK van Lord Leatherdale, fokker A.J. Bakker uit Alkmaar) van Van Olst Horses ster. “Dit is een voldoende ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met een sprekend hoofd, een goede halsvorm en sterke bovenlijn. In haar voeten mocht deze 1.63m metende merrie iets meer ontwikkeling hebben. Ze stapt actief, ruim, met kracht en lichaamsgebruik. Ze draaft lichtvoetig, met goede afdruk en schakelvermogen. In galop heeft ze veel sprong en afdruk, waarbij ze voor nog hogere cijfers nog iets meer buiging mocht laten zien in het achterbeen.”

Passiebloem

Gertjan van Olst deed ook goede zaken met de 80/85-scorende, zelfgefokte Passiebloem (Lantanas uit Fresia ster PROK van Negro). “Een ruim voldoende, langgelijnde merrie die opwaarts gebouwd is en veel uitstraling heeft. Ze heeft een goed bespierde hals en sterke bovenlijn. Haar stap is tactmatig en actief, waarbij ze nog iets meer lichaamsgebruik zou mogen tonen. In haar lichtvoetige draf heeft ze goede souplesse, houding en beentechniek. In galop valt haar lossigheid op, brengt ze haar achterbeen goed onder de massa en blijft ze goed gesloten.”

Pegasus

Ook Pegasus (Glamourdale uit Kalua elite IBOP-dres PROK van Negro, fokker Piet van de Brandt uit Volkel) van Van Olst liep met 85 punten naar het sterpredicaat, zij kreeg daarnaast 75 punten voor exterieur. “Deze voldoende ontwikkelde merrie staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een iets zware hoofd-/halsverbinding. Haar hals is goed van vorm en bespiering, in haar bovenlijn zou ze wat sterker mogen zijn, haar fundament is ruim voldoende correct. Ze waardeert zich positief op in draf en galop: ze draaft met heel veel beentechniek, ruimte, balans en een goed ondertredend achterbeen. Voor haar galop konden ze haar 90 punten geven, daarin heeft ze veel kracht en balans, kan ze gemakkelijk schakelen en changeren, en blijft ze heel goed op het achterbeen en in de houding galopperen. Haar stap is actief maar daarin mocht ze meer lossigheid en ruimte laten zien.”

Goede Kjento’s

Ster met 80/80 werden Perica (Kjento uit Dulcia ster van Krack C, fokker M. Streppel uit Lemelerveld) van Van Olst Horses en de ruin Power (Kjento uit Uzella elite PROK van Gribaldi, fokker P.G.H. van Loon uit Galder) van Van Olst Horses, waarmee hun vader zijn visitekaartje af gaf.

Perica

“Perica is een ruim voldoende ontwikkelde en dito langgelijnde merrie met een mooi front, sterke bovenlijn en goede croupe. Haar fundament is hard en correct. In stap is ze vlijtig, heeft ze goede ruimte en lichaamsgebruik. In draf is ze lichtvoetig en beweegt ze met souplesse, goede afdruk en beentechniek. In galop heeft ze goede ruimte en sprong, daarin zou ze in de wendingen nog iets mooier haar balans mogen vasthouden.”

Power

“De driejarige ruin Power is royaal ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een mooie bovenlijn en goed ontwikkeld fundament. Hij stapt met kracht, tact en lichaamsgebruik. In draf heeft hij een goede houding en gaat hij mooi vanuit het achterbeen bergopwaarts, waarbij hij nog iets meer schoudervrijheid zou kunnen hebben. Ook in galop zien we zijn goede houding en balans, hij heeft daarin weinig snelheid nodig.”

Sterpredicaat

Daarnaast liepen Perla Marrone V (Kjento uit Betwina ster PROK van Johnson) van fokkers I.C.N. en I. Veeke uit Standdaarbuiten (75/80), Passadena (Negro uit Evalira elite EPTM-dres D-OC van Jazz, fokker A. van den Broek uit Boekel) van Van Olst Horses (75/80), Petra (Jayson uit Cairo prest PROK van Samarant, fokker R. Kroonen uit Schin op Geul) van Van Olst Horses (75/80) en Prima Donna (Glamourdale uit First Donna C ster pref PROK van Jazz) van fokker H. Verthriest uit Nevel (70/80) met 80 punten voor beweging vandaag naar het sterpredicaat.

Bron: KWPN