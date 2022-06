Stamboekkeuring Haaksbergen: één springmerrie naar NMK

Aansluitend aan de stamboekkeuring in Lonneker, werd er eentje in het Overijsselse Haaksbergen georganiseerd. Daar kon nog één springmerrie worden uitgenodigd voor de NMK. Dat is Otezwiggy van de Watermolen (v. Haynes GHen). Daarnaast verschenen goede dressuurmerries in de baan.

Op de laatste stamboekkeuring van Overijssel is nog één merrie uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring, waarmee het totaal is uitgekomen op drie. In Haaksbergen werd Otezwiggy van de Watermolen (Haynes GH uit Jetezwiggy W van Quint) van gastheer fokker Jan Greve ster en voorlopig keur verklaard met een bovenbalk van 85/80. “Dit is een heel goed gemodelleerde, scherpe merrie met een atletisch model en correct fundament. Bij het springen was ze eerst wat afgeleid maar ze bouwde positief op. Ze galoppeert heel lichtvoetig en springt met veel atletisch vermogen. Op de oxer toonde ze bovendien een goede techniek”, vertelt inspecteur Henk Dirksen.

Odoraline van de Watermolen

In Haaksbergen kwamen ook goede dressuurmerries in de baan. De stermerries worden terugverwacht op de Centrale Keuring op 13 juli, waar ze voorlopig keur kunnen worden verklaard en eventueel een uitnodiging voor de NMK kunnen verdienen. De drie voor de NMK uitgenodigde springmerries worden op deze Centrale Keuring ook terugverwacht. Met 85/80 deed Odoraline van de Watermolen (Daily Diamond uit Foraline elite IBOP-dres PROK van Gribaldi) van Jan Greve goede zaken. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met veel uitstraling en een mooie voorhand. Ze beweegt met veel houding en draaft met goede techniek in de benen.”

Odoraline vd Watermolen. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Olympia B

Met 80/80 werd Olympia B (Ebony uit Korinthe B elite IBOP-dres sport-dres PROK van De Niro) van fokker Combinatie Bleeker uit Nijverdal ster. “Dit is een correct gemodelleerde merrie met correct fundament en een sterk bespierde hals. Ze draaft met veel afdruk en een krachtig achterbeengebruik, in galop was ze vandaag nog iets gespannen.”

Olympia B (Ebony x Korinthe B v. De Niro). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Wedgwood-dochters

Twee dochters van Wedgwood verdienden het sterpredicaat met 80/80. Olazirginia van de Watermolen (uit Lazirginia elite IBOP-dres D-OC van Daily Diamond) en Oebbony van de Watermolen (uit Ebbony van Scandic) zijn beide nog van hun fokker Jan Greve. “Eerstgenoemde merrie is een hele charmante, goed ontwikkelde merrie met een lichtvoetige manier van bewegen. Ze heeft veel techniek in draf en beschikt daarnaast ook over een goede stap en galop. De andere Wedgwood-dochter valt op met haar goede, actieve galop waarin ze een goede houding heeft. Ook in draf valt deze merrie op met haar goede houding en ze heeft een aansprekend model met sterke bovenlijn en goede schoft-/schouderpartij.”

Olarilena van de Watermolen

Met 75/80 werd Olarilena van de Watermolen (Painted Black uit Arilena elite IBOP-dres pref prest PROK van Jazz) van fokker J.M. Vos-Sanders uit Beilen en mede-geregistreerde Jan Greve ster. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met een goed model, waarbij de hals nog iets mooier gevormd zou mogen zijn. Ze beschikt over drie goede basisgangen.”

Bron: KWPN