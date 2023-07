Stamboekkeuring Houten: 85/85 voor D’Avie-dochter Perfect Dance

Op de stamboekkeuring in Houten werden 22 van de 29 dressurmerries ster verklaard. Topscoorder van de dag was Perfect Dance (D'Avie x Glock's Toto Jr.) van fokkers Rob van Ruitenbeek en Carolien van Mourik, die uitkwam op 85/85.

“Deze merrie beschikt over veel uitstraling, een jeugdig en atletisch model en een opvallend goede bovenlijn. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en heeft correct fundament. Haar stap heeft tact, activiteit en ruim voldoende ruimte. In draf is ze heel elegant en heeft ze geen snelheid nodig om haar goede tact en beentechniek te behouden. In galop kan ze goed changeren en heeft ze veel kracht en afdruk vanuit het achterbeen. Ook haar houding valt positief op, waarmee Perfect Dance een heel compleet en beloftevol dressuurpaard is”, licht Smetsers toe. Toch kan ze rekenen op sterke concurrentie morgen op de Centrale Keuring in Houten.

Goede concurrentie

Met 80/85 gaf de charmante Provini VDP (King Karim x OO Seven) van fokker Petty van Dijk-Vos haar visitekaartje af. “Dit is een aansprekende merrie met een mooie voorhand, goede verhoudingen in haar model, een goede bovenlijn en kwaliteit in het fundament. Ze heeft een actieve, ruim voldoende ruime stap met daarin een goed gebruik van het achterbeen. In draf valt haar mooie silhouet op, kan ze goed schakelen en gaat ze goed bergopwaarts. Haar gemak en houding vallen eveneens positief op. In galop heeft ze goede balans, kracht en afdruk.”

Halfzus Newport

Met dezelfde bovenbalk van 80/85 verdiende Prima-Daula (Jameson RS2 x Jazz) van fokker P. van Doorn het sterpredicaat. Zij is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Newport (v. Glock’s Toto Jr.). “Deze jeugdige merrie heeft een sterk, opwaarts gebouwd model met goede verbindingen en ruim voldoende correct fundament. Ze begon in stap wat gehaast maar dit verbeterde naarmate de verrichting vorderde, bij het overstappen in de groep liet ze een goede schrijdende stap zien. In draf heeft ze een heel fijne mechaniek in de benen, gaat ze mooi de berg op en heeft ze een goed gebruik van het achterbeen. Voor de draf hebben we haar 90 punten gegeven. In galop kan ze goed schakelen, heeft ze een goede beentechniek en in zowel draf als galop viel haar goede houding telkens op. Ook voor haar houding kreeg ze 90 punten.”

Lennox U.S.-dochter

Purdy (v. Lennos U.S.). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

De Lennox U.S.-dochter Purdy (mv. Florencio, fokker Marijke Miltenburg) van A.J.M.A. Hendriks werd ster met 85/80. “Dit is een chique merrie die over veel uitstraling beschikt, een mooie voorhand, en hard en correct gesteld fundament heeft. Deze goed ontwikkelde merrie stapt met ruim voldoende ruimte en zou daarin nog iets constanter mogen zijn voor hogere cijfers. Ze draaft actief, met goede beentechniek en cadans. In galop begon ze wat fris maar verbeterde ze steeds qua souplesse en voorbeengebruik. In zowel draf als galop toont deze aansprekende merrie goede zelfhouding.”

Meer succes voor fokker Marijke Miltenburg

Van dezelfde fokker, Marijke Miltenburg, kwam de Lennox U.S.-dochter Pleione (mv. Van Vivaldi) succesvol in de baan. Zij werd ster met 80/80. “Een bloedgemaakte merrie met goede verhoudingen, een goede bovenlijn en aansprekende voorhand. Voor nog hogere exterieurpunten had ze nog iets langer gelijnd mogen zijn en haar fundament is ruim voldoende correct. Ze stapt actief en met ruim voldoende ruimte. In draf is het beeld mooi bergopwaarts, heeft ze een goed zweefmoment en is ze lichtvoetig. Die lichtvoetigheid zien we ook in galop, waarin ze ruim voldoende ruimte en goede balans heeft.”

Kwaliteit in de breedte

De Hermès-dochter Pessini Louise (mv. San Remo) van fokker J.C.A. Spithoven werd ster met eveneens tweemaal 80 punten. “Qua front toont deze merrie veel gelijkenis met haar vader. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, zou wat sterker mogen zijn in het middenstuk en heeft goed fundament. In haar actieve stap had ze vandaag wat meer mogen schrijden maar daar zette ze een goede draf en galop tegenover. Ze draaft met veel buiging in de gewrichten, een mooi voorbeengebruik en goede ruimte. In galop heeft ze veel gemak, een goede houding en ze galoppeert gemakkelijk aan.”

80/80

Ook de Ghandi-dochter Pollyrijke VR (mv. Jazz) van fokker Rob van Ruitenbeek kwam uit op 80/80. “Een sterk en opwaarts gebouwde merrie met een mooi front, sterke bovenlijn en correcte voeten. Ze stapt met ruim voldoende ruimte en lichaamsgebruik. De draf is duidelijk haar sterkste punt: daarin heeft ze veel schwung, lossigheid en tact. In galop bleef ze vandaag nog wat gespannen maar dit werd beter qua techniek en ruimte. Daarin had ze zich nog wat losser moeten laten voor hogere punten.”

In Style-dochter

De vierde merrie met 80/80 is de vierjarige Olá Laurie van de Debbehoeve (In Style x Lauries Crusador xx, fokker Gerard Koks) van Stal Nathalie Smeets. “Met een stokmaat van 1.75m is dit een royaal ontwikkelde merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat, een goede voorhand en goede bovenlijn heeft. Haar fundament is ruim voldoende correct en ze stapt actief, met kracht en ruimte. Ze draaft met goede tact, een goed gebruik van het achterbeen en zou daarin nog iets meer schoudervrijheid mogen tonen. In galop heeft ze goede balans, een goed achterbeengebruik en maakt ze voldoende houding.”

Halfzus van Charlotte Dujardins Imhotep

Tot slot de Le Formidable-dochter Prima d’Ottie (mv. Vivaldi, fokker A.H. van Dijk uit Donderen) van Familie Boer uit Oostvoorne, die ster werd met 75/85. “Deze royaal ontwikkelde, langgelijnde merrie heeft een mooi front en zou wat sterker mogen zijn in de bovenlijn. In beweging waardeert ze zich positief op. Ze stapt met goede ruimte en veel lichaamsgebruik. Net als voor haar stap kreeg ze ook voor de draf 85 punten: daarin is ze lichtvoetig, heeft ze een elegant voorbeengebruik en goede zelfhouding. In galop heeft ze goede balans en afdruk, en ruim voldoende balans.”

Bron: KWPN