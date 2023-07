Stamboekkeuring Houten: Zes springmerries naar NMK

Op de stamboekkeuring in Houten zijn vandaag maar liefst zes springmerries uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. Pretty Woman ES (Chacfly PS x Tornesch) van fokker Egbert Schep verdiende haar uitnodiging voor de NMK met een overtuigende bovenbalk van 80/90.

Voor zowel haar reflexen als techniek liet ze 95 punten noteren. “Dit was echt het meest complete paard van de dag. Als ze zich in Ermelo straks weer zo goed laat zien, wordt het echt genieten! Het is een jeugdige merrie met een mooi sportmodel, met goede verhoudingen en een aansprekende voorhand. Ze galoppeert lichtvoetig en heeft daarin veel balans. Ze liet een heel constante verrichting zien: met veel overzicht, een grote mate van voorzichtigheid, een fenomenale techniek, zeer vlugge reflexen en veel atletisch vermogen. Het was voor mij het laatste paard dat ik als inspecteur van Utrecht heb beoordeeld, dus dat kon niet mooier”, vertelt Henk Dirksen met een lach. Zijn taken als inspecteur van Utrecht worden overgenomen door Luuk Smetsers.

Atletische gebouwde merrie

Pippylista (v. Hardrock Z). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Ook Pippylista (Hardrock Z x Comme il faut, fokker Damstra) van E.J. Vondeling kwam uit op 90 punten voor het springen, naast 75 voor exterieur. Voor haar reflexen behaalde ze zelfs 95 punten. “Dit is een atletisch gebouwde, langgelijnde merrie met een goed model en iets weinig bespiering. Ze heeft een lichtvoetige galop, springt met heel veel overzicht en een grote mate van voorzichtigheid. Ze liet echt een heel goede verrichting zien, waarbij ze vlug is, extreem goed naar boven springt, een goede techniek in de rug- en achterhand heeft en veel atletisch vermogen liet zien.” Deze Hardrock Z-dochter wordt op 11 augustus terugverwacht op de NMK, maar eerst nog -samen met de andere voor de NMK uitgenodigde merries vanuit Utrecht- morgen op de Centrale Keuring. Daar wordt de CK-kampioene van Utrecht verkozen.

Heel compleet

Pays Bas VDP (v. Eldorado van de Zeshoek). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Ook een opvallend scorende merrie is de met 80/85 beoordeelde Eldorado van de Zeshoek-dochter Pays Bas VDP (mv. Cornet Obolensky) van fokkers Arend en Arend-Jan van de Pol, die daarmee ook is uitgenodigd voor de NMK. Zij kreeg voor reflexen en techniek 90 punten. “Opnieuw een heel complete merrie. Ze is jeugdig, charmant en atletisch gebouwd. Haar galop is lichtvoetig en ze springt met zeer goede reflexen. Daarbij is ze vlug, springt ze goed naar boven, heeft ze een goed lichaamsgebruik en een goede techniek in zowel de voor- als de achterhand. Ook laat ze veel atletisch vermogen zien.”

Nog drie keer 85 punten

Prima Donna ES (v. La Costa). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Nog eens drie merries behaalden 85 punten voor het vrijspringen, waaronder twee uit de eigen fokkerij van Egbert Schep, en zijn allen uitgenodigd voor Ermelo. Allereerst de met 75/85 beoordeelde La Costa ES-dochter Prima Donna ES (mv. Coriano). “Dit is een royaal ontwikkelde, sterk bespierde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een actieve galop, springt goed naar boven, met een heel goede sprongafloop en veel vermogen.”

Nog een La Costa ES-dochter

Passion (v. La Costa). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Ook de La Costa ES-dochter Passion (mv. Kannan) van fokker Bert Vink mag met 75/85 naar de NMK. “Dit is wederom een opvallende dochter van La Costa ES. Ze is royaal ontwikkeld, heeft een sterk lichaam met een wat neerwaartse romprichting. Op stand vraag je je af of ze genoeg bloed heeft, maar dat beantwoordt ze gelijk positief zodra ze in actie komt. Ze heeft een actieve galop, springt met veel overzicht, een heel goede techniek, veel afdruk en veel vermogen.”

Drie keer raak

Pascha ES (v. El Barone 111). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

De derde merrie met 75/85 en een ticket voor Ermelo is Egbert Schep’s El Barone 111 Z-dochter Pascha ES (mv. Tornesch), waarmee haar moeder in één keer twee NMK-dochters heeft geleverd. Pascha ES is bovendien een volle zus van de aangewezen premiehengst Por Favor ES KCX. “Egbert had dat jaar drie embryo’s gespoeld uit Halita ES dus dit is wel een monsterscore: twee NMK-dochters en een premiehengst. Pascha ES is een aansprekende, langgelijnde merrie met een wat rechte croupe. Ze changeert goed in galop, springt met een goed lichaamsgebruik, goed naar boven en met zeer veel atletisch vermogen. Ook deze merrie zien we graag terug in Ermelo.”

Springtalent

Met 75/80 werden Paradox XXV (High Shutterfly x Lucky Boy) van fokker R.E. van den Oudenrijn en Pitch Perfect DG (Escape Z x Verdi) van fokker A.M. de Boer ster. “Paradox XXV is een jeugdige, goed in het rechthoeksmodel staande en goed ontwikkelde merrie. Ze changeert goed, springt met een goed lichaamsgebruik en atletisch vermogen. Pitch Perfect DG is langgelijnd, met een goed voorhand en iets strakke lendenpartij. Ze begon wat gespannen in galop maar dit verbeterde naarmate de verrichting vorderde. Ze heeft goede reflexen en toonde ook op de hogere oxer veel lichaamsgebruik, een goede techniek en vermogen.”

80 punten

Ook 80 punten voor het springen behaalde de El Barone 111 Z-dochter Prada ES (mv. Last Man Standing) van fokker Egbert Schep, en de oudere merries One Wish (High Shutterfly x Sjapoo) van fokker D. van Remmerden-Ede en Lersinaa (Good Fellow VDL x Chin Chin, fokker Sietse van der Meer) van B. van de Lagemaat. “Prada ES is een langgelijnde, goed ontwikkelde merrie die iets meer kwaliteit in het fundament mocht hebben. Bij het springen is ze zeer vlug, snel boven en heeft ze een goede sprongafloop. Daarbij valt ook haar atletische vermogen positief op.”

Voorlopig keur

De vierjarige One Wish is ster en voorlopig keur geworden met 75/80. “Dit is een atletisch gebouwde, voldoende ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een lichtvoetige galop met goede balans en ze liet een constante verrichting zien. Ze springt met een giede techniek en vermogen. Daarnaast hebben we de zevenjarige Lersinaa ster kunnen verklaren, dit is een voldoende ontwikkelde en voldoende langgelijnde merrie die een actieve galop heeft. Ze springt met zeer goede reflexen, is vlug en springt met veel afdruk.” Voor haar reflexen kreeg Lersinaa 85 punten.

Dubbel sport en elite

Tot slot werd de sport-spr sport-dres merrie Goldfinch Gregory (Carthino Z x Calvados, fokker A. van de Bos) van D.W. Bos elite verklaard met 75 punten voor exterieur. “Deze veelzijdige merrie is goed ontwikkeld en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze heeft een aansprekende voorhand en verdiende eerder al beide sportpredicaten op basis van prestaties op Z(2)-niveau.”

Bron: KWPN