SK Lonneker: NMK-uitnodiging voor dochters van Eldorado van de Zeshoek en Grandorado TN

Op de stamboekkeuring in Lonneker werden twee tickets voor de Nationale Merriekeuring uitgedeeld. Met 75/90 was Nariska (Eldorado van de Zeshoek x Con Capitol) van fokker E.J.H. Oosterbroek de best scorende. Ook Next Minka (Grandorado TN x Calvaro Z) van fokker Carla Euverman-Claus mag naar Ermelo.

Nariska kreeg voor zowel techniek als vermogen 95 punten. “Deze royaal ontwikkelde merrie zich goed in elkaar en toonde abnormaal veel macht en vermogen op de sprong”, vertelt inspecteur Henk Dirksen. “Ze kreeg een keer een touch en reageerde daar enorm op. Ze springt met veel overzicht en een extreem goede achterhandtechniek. Dat laatste is iets wat in de sport steeds bepalender wordt. Daarbij heeft ze een voldoende ruime galop en snelle reflexen.”

Uitstekende reflexen

62 Next Minka (Grandorado TN x Jominka v. Calvaro Z). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Nariska mag net als Next Minka naar de Nationale Merriekeuring. Laatstgenoemde werd ster/voorlopig keur met 75/85. “Next Minka is een voldoende ontwikkelde merrie met een actieve manier van galopperen. Ze voert meerdere malen het bloed van Heartbreaker en dat vertaalt zich in uitstekende reflexen, waarvoor we haar 90 punten hebben kunnen geven. Ze springt telkens goed naar boven en met veel overzicht.”

Golddigger-dochter

69 NN (Golddigger x Valencia v. Acord II). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Met 70/85 werd ook NN (Golddigger x Acord II) van fokker Wim Nijenkamp ster en voorlopig keur. “Dit is een aansprekende merrie met een goede voorhand, die iets strak in de lendenpartij is. Ze beweegt actief, heeft een goede galop en valt bij het springen positief op met haar goede reflexen en vermogen.”

90 punten voor draf van Laytown G

Van de vier dressuurpaarden werden er drie ster. Met 75/85 was Laytown G (Bordeaux x Uptown, fokker M.A. de Groot) van J.B.M. Punte de best scorende. Zij kreeg zelfs 90 punten voor haar draf. “Deze goed ontwikkelde merrie valt op met haar opvallend goede techniek in draf, ze stapt ruim en met goed lichaamsgebruik, en maakt in alle drie de gangen goede zelfhouding.” Als enige dressuurmerrie werd zij voorlopig keur.

Sterke galop

Met 70/80 werd de vierjarige Messi J.H. (Sezuan x OO Seven) van fokker J.H. Hilgenberg ster. Deze royaal ontwikkelde Sezuan-zoon van 1.76m viel op met zijn sterke galop en goede houding.

Bron: KWPN