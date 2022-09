Stamboekopname op Duval Dressage Cup levert meerdere predicaatverhogingen op

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 september organiseerde KWPN regio Zeeland de vierde editie van de Duvals Zeeland Dressage Cup, een jonge paarden competitie voor drie- tot en met zesjarige dressuurpaarden bij De Kroo Ruitersport in Nieuw en St Joosland. Nieuw dit jaar was de stamboekopname. Dit leverde meerdere predicaatverhogingen op voor het stamboek, alsook blije gezichten bij de KWPN-inspecteurs Petro Trommelen, Marcel Beukers, Margot Kostelijk en Wim Versteeg.

Afgelopen vrijdag ging De Duval Dressage Cup van start met de rubriek driejarige dressuurpaarden. De jury, bestaande uit Joyce van Rooijen-Heuitink, Karen Nijvelt en Marit Louwerse, heeft genoten van de kwaliteit en de manier van voorstellen. “We hebben heel goede paarden gezien vandaag. Zeker in de top zit heel veel kwaliteit!” Maar liefst zeven paarden scoorden 80 punten of meer. De Secret-zoon Duvals Ozosexy (uit Basing Belle van Zorro, fok/ger Jan Cees en Nathalie van der Endt uit Yerseke) swingde met Amber Hage met een totaalscore van 88,6 punten naar de kampioenstitel. Glock’s Kardam’s Whisper leverde in de opvallend getekende donkerbruine Osibisa (uit Karlaya ster D-OC van Capri Sonne Jr, fok/ger Carla Telussa-Baas uit Oostkapelle) een heel fijn paard dat zich fijn liet sturen met een mooie zelfhouding en constante verrichting. Met 86,2 punten werd hij reservekampioen met Jeanine Nieuwenhuis. Op plek drie eindigde Oreo (Glock’s Toto Jr. uit Desire elite IBOP-dres PROK van Citango, fok/ger A.J.A. van der Veeken uit Oude-Tonge).

Driejarigen onverslaanbaar



Ook op zaterdag waren de paarden van goede kwaliteit, maar konden niet tippen aan de prestaties van de driejarigen een dag eerder. Duvals Ozosexy kon om die reden worden gehuldigd tot ‘Beste overall ruin/hengst’ en ‘Beste Zeeuws gefokte paard’. De driejarige Ohjay (Escamillo uit FlipFLop van Floriscount, fokker fam. Van der Oord uit Schoorl) nam de titel ‘Beste overall merrie’ mee naar huis. Ook zaterdag werden de paarden gejureerd door Joyce van Rooijen-Heuitink, Karen Nijvelt en Marit Louwerse. “Op vrijdag hebben we echt heel veel goede paarden gezien. Vandaag was de kwaliteit gemiddeld genomen iets lager, maar in de kopgroep was de kwaliteit hoog.”

Overtuigende winnaar zesjarigen



Hexagon’s Leon Art-Do (Ferdinand uit Beauty Vienna van Rubiquil, fokker K. Visser uit Alteveer) werd professioneel voorgesteld door Sergio Garcia Bermejo. Met een totaalscore van 84,2 punten en 90 punten van de gastamazone Karen Nijvelt, kon de overwinning hem niet ontgaan. Emma van den Hooven zadelde Lucky Star M (George Clooney uit Ennilinda elite IBOP-dres van Wynton, fokker C.F. van Mook uit Alem). Het duo werd met een score van 80,2 punten reservekampioen van de zesjarigen. De derde plaats was voor L’Amour (Dreamboy uit Siwanda elite sport-dres van Flemmingh, fokker Gebr. Derks uit Oploo). Met Moniek van Dijk liep de bruine ruin naar 79,8 punten.

Schimmelmerrie kampioen bij vijfjarigen



De schimmelmerrie Hexagon’s Miss Dutch Utopia (Double Dutch uit Vinegra Utopia ster sport-dres van Negro, fokker Stal Hexagon uit Schore) werd vakkundig voorgesteld door Thamar Zweistra en werd met een totaalscore van 80,4 punten en een 9,5 voor het overrijden kampioen bij de vijfjarigen. Macho N (Glock’s Toto Jr. uit Hamara ster van Johnson, fokker M.M. van Gogh uit Budel) werd reservekampioen. Plaats drie was uiteindelijk voor de schimmel Dezirable (Desperado uit Diaz van Dimaggio) die door Jeanine Nieuwenhuis werd voorgesteld.

Gastamazone geeft doorslag bij vierjarigen



Bij de vierjarigen was het de gastamazone die de doorslag gaf in de ranking. Door de 9,5 voor het overrijden verruilde de vosmerrie Naomyi de La Fazenda (Secruit uit Inara keur sport-dres van De Niro, fokker J.M.M. Rockx uit Roosendaal) de reservetitel voor de kampioenstitel vierjarigen. Wolfshoeve’s Nespresso KL (Ferdeaux uit Donna Duti N elite sport-dres van Johnson, fokker J.A.M. van der Horst uit huijbergen) werd door het overrijden gehuldigd tot reservekampioen. Lange tijd stond Niana (Desperado uit Zoriana elite pref prest IBOP-dres van Jazz, fokker A.J. van Os uit Sprang-Capelle) met Tessa van Os aan kop. Het overrijden leverde de NMK-merrie helaas slechts een 7,5 op, waardoor het duo naar de derde positie zakte.

Stamboekopname



De KWPN-inspecteurs kwamen dit weekend niet voor niets naar Nieuw en St. Joostland voor de beoordeling en stamboekopname van deelnemende paarden. Op vrijdag werden drie paarden ster en één elite verklaard. Zaterdag kon de jury aan nog vijf paarden een predicaatverhoging kwijt.

Ster

Odesse (Double Dutch uit Comtesse stb-ext van Daddy Cool)

Osibisa (Glock’s Kardam Whisper uit Karlaya ster D-OC van Capri Sonne Jr.)

Labamba de La Fazenda (Glock’s Toto Jr uit Gelegro keur sport-dres van Negro)

Nadèche (Secret uit Utah D.M. stb sport-dres van Mister Concorde B.J.)

Elite

Ohjay (Escamillo uit FlipFLop van Floriscount)

Miss Dutch Utopia (Double Dutch uit Vinegra Utopia ster sport-dres van Negro)

Nennevanck PP (Jakarta uit J-Lovanck PP vb van Desperado)

Daytona (Don Juan de Hus)