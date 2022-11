Stargos VDL met Iris Hakvoort naar winst in klasse M

In de sterk bezette klasse M van de Blom hengstencompetitie in Kronenberg kwamen 18 combinaties aan de start en 13 bleven foutloos in basisparcours. Zes van hen herhaalden dat resultaat in de barrage op 1,20 m-niveau. Iris Hakvoort wist precies waar haar kansen lagen in de barrage en reed de spectaculair springende Stargos VDL (Stakkato Gold x Conthargos) overtuigend naar de zege.

Na een razendsnelle foutloze rit met de over veel atletisch vermogen, watervlugge reflexen en veel inzet beschikkende hengst Stargos VDL (Stakkato Gold uit Estella sport-spr van Conthargos, fokker W. Winkeler) van de VDL Stud leek de overwinning Iris Hakvoort niet meer te kunnen ontgaan.

Mees vd Watermolen

Het meest dichtbij hun resultaat kwam uiteindelijk de Vannan-zoon Mees vd Watermolen (uit Holinda ster van Carambole) van fokker Jan Greve, die onder zijn nieuwe ruiter Mart IJland veel kwaliteit liet zien.

Vanaf eerste moment geweldig gevoel

Maar de overwinning ging naar Stargos VDL. “Ik rijd hem nu ruim een half jaar en meteen vanaf het eerste moment heeft hij mij een geweldig gevoel gegeven. Hij heeft ontzettend veel inzet, is van nature snel en doet alles met veel gemak. Stargos is een enorme meewerker dus ik wist wel dat we hier vooraan zouden kunnen eindigen. Heel mooi dat dat gelukt is!”, vertelt Iris Hakvoort. “Afgelopen zomer werden we al vijfde in de Blom Cup en daarna heeft hij het WK in Lanaken gelopen. Ik ben heel blij met hem!”

Mindset ES

Mindset ES (Aganix du Seigneur uit Hosanne ES keur sport-spr pref van Kannan) finishte dubbel foutloos als derde in deze eerste wedstrijd van de Blom hengstencompetitie. De hengst van Egbert Schep is daarmee onder Jarno van Erp het winterseizoen sterk begonnen, nadat ze het zomerseizoen afsloten met WK-brons in Lanaken.

Tien KWPN-hengsten afwezig

Uit de M-jaargang waren tien bij het KWPN goedgekeurde hengsten afwezig. Dat zijn Mans (v. Comme il Faut), Mattias (v. Comme il Faut), Monator vd Radstake (v. Dominator Z), Mr. Cornet de Regor (v. Cornet Obolensky), My Favorit (v. Impressive VDL), Mister Collin (v. Ibolensky), My Choice (v. Invictus), Matrix VDL (v. Matisse de Mariposa), Messini de F (v. Kannan) en Manchester Red Wine (v. Aganix du Seigneur).

