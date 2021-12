Startlijst aanlevering KWPN verrichtingsonderzoek bekend

Op dinsdag 28 december vindt in Ermelo de aanlevering plaats van het KWPN najaarsonderzoek. Voor de zadelpresentatie worden 23 aangewezen springhengsten en 20 aangewezen dressuurhengsten verwacht. Daarnaast wordt één aangewezen Gelderse hengst aangeleverd. Tot slot vinden er zadelpresentaties plaats van twee nog niet eerder aangeboden springhengsten. Door de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan bij de aanlevering en de zadelpresentatie. De zadelpresentatie is live volgen via KWPN.tv. en ClipMyHorse.tv.