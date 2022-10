Startlijst aanlevering verrichtingsonderzoek dressuur- en springhengsten online

Op maandag 31 oktober vindt de aanlevering plaats voor de dressuur- en springhengsten van het najaarsverrichtingsonderzoek. Voor de zadelpresentatie worden zeventien aangewezen springhengsten en dertien aangewezen dressuurhengsten verwacht. Daarnaast wordt er nog één dressuurhengst gepresenteerd voor het vrijwillige onderzoek.

Om 8.45 uur wordt er gestart met de presentatie van de dressuurhengsten. Onder andere de premiehengsten Otazu (All at Once x Negro), Opoque (All at Once x Davino V.O.D.), One-Two-Three (Vivaldi x D-Day) en de via de Pavo Cup aangeleverde Hexagons Gorgeous Black Art (Glock’s Toto Jr. x Rubiquil) worden maandag aangeleverd.

Vanaf 13.00 uur worden de aangewezen springhengsten onder het zadel voorgesteld. Onder andere de geprimeerde hengst Oska JDV (Cape Coral RBF Z x Cardento) en drie hengsten die via de Blom Cup zijn aangewezen, worden gepresenteerd.

Nieuw dit jaar is dat de dressuurhengsten voor het eerst drie voorrijdmomenten hebben, waarvan de laatste een selectiemoment is. Aanstaande maandag worden de hengsten voorgereden om aangeleverd te worden voor het verrichtingsonderzoek. Voor de dressuurhengsten is dit een selectiemoment waarbij de hengst wordt beoordeeld op rijdbaarheid en kwaliteit. Vervolgens start het ca. 21 dagen durende verrichtingsonderzoek.

