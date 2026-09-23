Startlijst derde voorrijdag en aanlevering tuigpaardhengsten bekend

Maandag 28 september vindt op het KWPN-Centrum in Ermelo de derde keer voorrijden van de tuigpaardhengsten plaats met aansluitend de aanlevering van de hengsten voor het verrichtingsonderzoek. Op deze dag zullen er zes hengsten worden voorgereden. Ook deze presentatie zal weer op de PAVO-baan zijn.

KWPN Door

Aansluitend na de presentaties vindt de veterinaire keuring plaats voor de hengsten die een uitnodiging van de hengstenkeuringscommissie hebben gekregen voor het verrichtingsonderzoek. Wanneer de hengsten na de veterinaire keuring groen licht krijgen, zullen zij een stal betrekken in Ermelo.

Verrichtingsonderzoek

Onder leiding van trainingsleidster Demi van Nispen en assistent Siebe te Bokkel zullen de hengsten in het circa 28-daagse onderzoek getraind worden voor het eindexamen op 24 oktober. Op 10 oktober worden de hengsten voor de hengstenkeuringscommissie gepresenteerd tijdens de tussenbeoordeling.

Deelnemende hengsten

Tironno – (Magnifiek x Cizandro), ger. Haarsma Landbouwbedrijf b.v.

Thomas FS – (Norbert FS x Manno), ger. F. Saris

Traveler – (Macho x Eebert), ger. W. Duffy

Spirit – (Hertog Jan x Waldemar), ger. Hengstenhouderij Landzicht

Tornado K – (Heliotroop x Ditisem), ger. G. Kamphorst en G.H. Kamphorst

Techno Apple MJDB – (Norking Apple x Cizandro), ger. M.J. de Boer

Om 13:00 start de voorrijdag met de presenatie van de zes hengsten.

Startlijst

Bron: KWPN