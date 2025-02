Startlijst eerste- en tweede zadelpresentatie bekend

Op 12 februari vindt de eerste zadelpresentatie voor de springhengsten en de tweede zadelpresentatie voor de dressuurhengsten plaats op het KWPN-centrum in Ermelo. Op deze dag presenteren negen spring- en drie dressuurhengsten zich aan de hengstenkeuringscommissie. Twee Gelderse hengsten sluiten het programma af met de eerste aangespannen presentatie.

Om 08.00 uur komt een opnieuw aangeboden springhengst in de baan voor de na- en herkeuring. Tien minuten later vervolgt het programma met de zadelpresentatie van de springhengsten, en om 11.30 uur worden de vierjarige dressuurhengsten onder het zadel verwacht in de Willem-Alexanderhal. Na de zadelpresentatie van elke groep volgt een kort overlegmoment tussen de geregistreerde(n) en de hengstenkeuringscommissie.

Aangespannen presentatie

Het programma sluit af met de eerste aangespannen presentaties van de twee Gelderse hengsten Raffael K en Royal King. Maandag 24 februari vindt de tweede aangespannen presentatie plaats en uiteindelijk komen zij terug op het eindexamen.

Zadelpresentatie

Bij de zadelpresentatie verschijnen de hengsten met twee tegelijk onder het zadel in de baan. Door hun eigen ruiter of amazone worden de hengsten getoond in stap, draf en galop, op aanwijzing van de jury. Er wordt beoordeeld of de hengsten testbaar zijn en – indien van toepassing – wordt aanvullende informatie ter voorbereiding op de aanlevering aan de geregistreerde(n) gecommuniceerd.

Overzicht data voorjaarsonderzoek 2025

Dressuur

22 januari: eerste keer voorrijden

12 februari: tweede keer voorrijden

24 februari: zadelpresentatie en aanlevering verrichtingsonderzoek

Springen

12 februari: eerste keer voorrijden

24 februari: zadelpresentatie en aanlevering verrichtingsonderzoek

Gelders paard

22 januari: eerste keer voorrijden

17 februari: zadelpresentatie en aanlevering verrichtingsonderzoek

Startlijst eerste zadelpresentatie springhengsten

Startlijst tweede zadelpresentatie dressuurhengsten

Startlijst na- en herkeuring

Bron: KWPN