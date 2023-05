Startlijst eerste selectiemoment WK Jonge Dressuurpaarden online

De startlijst voor het eerste selectiemoment (dinsdag 9 en dinsdag 16 mei) voor het WK Jonge Dressuurpaarden is gepubliceerd. Op de startlijst staan 52 vijfjarigen, 34 zesjarigen en 25 zevenjarigen. Per jaargang ontvangen de beste circa twintig paarden een uitnodiging voor de tweede selectie.

Voorheen werd er een apart instroommoment georganiseerd om in aanmerking te komen voor de WK-selectie. Dit moment is komen te vervallen. Deelnemende paarden moeten als veulen geregistreerd zijn bij een in Nederland erkend en gevestigd stamboek (KWPN, KFPS & NRPS) dat ook is aangesloten bij de WBFSH.

Op deze selectie wordt de inleidende proef van de FEI per betreffende jaargang gereden en beoordeeld door de selectiecommissie WK Jonge Dressuurpaarden, bestaande uit Johan Hamminga, Veronique Roerink en Emmelie Scholtens.

Startlijst.

Bron: KWPN