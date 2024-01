Startlijst en catalogus Tuigpaardhengstenkeuring online

De eerste bezichtiging van de tuigpaardhengsten staat aanstaande zaterdag 6 januari weer op het programma in Ermelo in de Willem Alexander-hal. Er zijn 32 hengsten aangemeld van zestien verschillende vaders.

Het betreft 29 driejarigen, één vierjarige en twee zesjarige hengsten. Vanaf 9.30 uur verschijnen de hengsten in groepjes van zes à zeven hengsten voor de jury, bestaande uit de nieuwe voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Wim Versteeg en zijn team Thomas van der Weiden, Bauke de Boer en inspecteur tuigpaarden Viggon van Beest. De hengsten zullen lineair gescoord worden door jurylid Henk Prins.

Programma

Vanaf 12.45 uur verschijnen de hengsten vervolgens in vijf groepjes op de zandpiste in de hal en zal na het rondstappen van elke groep direct bekend worden gemaakt welke hengsten door mogen naar de tweede bezichtiging op 3 februari in ’s-Hertogenbosch tijdens de speciale tuigpaardenavond en welke hengsten er eventueel ster of sterwaardig worden verklaard. De presentatie van de diverse groepjes jonge hengsten zal worden afgewisseld met optredens van een aantal reeds goedgekeurde tuigpaardhengsten aan de hand of aan de lange lijnen. Ook de Young Breeders geven acte de préséance en vullen een showblokje in rond 14.15 uur. Het rondstappen van de laatste groep jonge hengsten is rond 15.55 uur waarmee met de uitslag van deze groep deze dag dan ten einde zal zijn.

Oudere hengsten

Mochten er aanwijzingen onder de oudere hengsten zijn dan kunnen deze zich aangespannen presenteren in ’s-Hertogenbosch voorafgaande aan de tweede bezichtiging.

Catalogus

Groepindeling

Programma

Bron: KWPN