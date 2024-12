Startlijst Hengstencompetitie Springen IJsselmuiden bekend

Op dinsdag 10 december wordt de tweede competitiewedstrijd van de Blom Hengstencompetitie Springen verreden. Deze etappe vindt plaats in IJsselmuiden en de startlijst staat nu online.

Twee weken geleden was de eerste ronde van de hengstencompetitie in Kronenberg en de tweede wedstrijd van de springpaarden is volgende week dinsdag in IJsselmuiden.

Programma

In IJsselmuiden begint de hengstencompetitie springen om 17.15 uur met de klasse 1,30 m./1,35 m. Vervolgens start het 1,20 m. om 18.45 uur. De 1,10 m-rubriek is opgedeeld in twee manches. De eerste manche start om 20.30 uur en de tweede manche om 21.15 uur.

Startlijst

Bron: KWPN