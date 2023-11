Startlijst KWPN Najaarsonderzoek online

Op maandag 20 november vindt de zadelpresentatie en aanlevering plaats voor de dressuur- en springhengsten van het KWPN Najaarsonderzoek. Er worden in totaal 38 hengsten verwacht op het KWPN Centrum: twintig driejarige en acht vier- tot en met zesjarige springhengsten en tien dressuurhengsten.

Voor de springhengsten begint het programma om 08.00 uur, het programma wordt om 13.30 uur vervolgt met de dressuurhengsten.

Vier dressuurhengsten ontbreken

Bij de dressuurhengsten zijn na de tweede zadelpresentatie vier hengsten uitgevallen: Paddington Geuzenhof (Lantanas x Krack C, fokker S. Maakenschijn) van Van Olst Horses, Puccini (Le Formidable x Lord Sinclair I) van fokker W.G.H.M. Busser, Power Edition KSH (Livius x Florencio, fokker Y. Ackermans) van S. van Suchtelen-van de Haere en R. Korevaart en de via de herkansing onder het zadel aangewezen Jaguar U.S. (Jovian x Grey Flanell, fokker Gestüt Lewitz) van J.M. van Uytert en P. Schockemöhle.

Alle driejarige springhengsten present

Alle twintig driejarige springhengsten die op de eerste zadelpresentatie werden voorgesteld, zijn er op de tweede presentatie en aanlevering bij.

Aanlevering

Sinds vorig jaar hebben de dressuurhengsten drie voorrijdmomenten, waarvan de laatste een selectiemoment is waarin de hengsten worden beoordeeld op rijdbaarheid en kwaliteit. Vervolgens start het circa 21 dagen durende verrichtingsonderzoek. 11 december is de eindpresentatie voor de spring- en dressuurhengsten, waar ook de nu al aanwezige Gelderse hengst bij goedkeuring aanwezig is.

Bron: KWPN/Horses.nl