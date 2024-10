Startlijst tweede KWPN zadelpresentatie dressuurhengsten bekend

Op woensdag 30 oktober vindt de tweede zadelpresentatie voor dressuurhengsten plaats in Ermelo. Op deze dag presenteren zeventien driejarige aangewezen dressuurhengsten zich aan de KWPN hengstenkeuringscommissie.

Om 13.30 uur worden de eerste paarden in de Willem-Alexanderhal verwacht en twee uur later is de laatste groep aan de beurt. Na de zadelpresentatie van elke groep volgt een kort overlegmoment tussen de geregistreerde(n) en de hengstenkeuringscommissie.

Zadelpresentatie

Bij de zadelpresentatie verschijnen de hengsten zoveel mogelijk met twee of drie tegelijk onder het zadel in de baan. Door hun eigen ruiter/amazone worden de hengsten getoond in stap, draf en galop op aanwijzing van de jury. Er wordt gekeken of de hengsten testbaar zijn en – indien van toepassing – wordt er aanvullende informatie ter voorbereiding op de aanlevering naar de geregistreerde(n) gecommuniceerd.

Verrichtingsonderzoek

Op maandag 11 november worden de dressuur- en springhengsten aangeleverd voor het verrichtingsonderzoek. Een week eerder, op maandag 4 november, is de aanlevering van het verrichtingsonderzoek voor de Gelderse hengsten. Voor alle drie de fokrichtingen is de eindpresentatie op zaterdag 30 november.

Startlijst tweede zadelpresentatie

Bron: KWPN