Startlijst tweede WK-selectie online

Op maandag 20 en dinsdag 21 mei vindt in Nunspeet de tweede selectie plaats voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden 2025. De startlijst staat inmiddels online.

Op dit selectiemoment verschijnen opnieuw veelbelovende vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden in de ring. Naast de twintig vijfjarigen, negentien zesjarigen en achttien zevenjarigen komen op de tweede selectie nog vijf paarden op basis van een wildcard in actie. Ook komen enkele aangewezen of goedgekeurde hengsten voor het eerst in actie.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen zijn dit Parero (v. Toto Jr, wildcard) met Rose Oatley, Proud James (v. Jameson RS2, wildcard) met Mette Sejbjerg Jensen, Powerdale (v. Glamourdale) met Benedek Pachl en Pjethro (v. Kjento) met Zandra Birkeland.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen komen Opoque (v. All at Once, wildcard) met Rose Oatley, One to Remember (v. Secret, wildcard) met Eric Guardia, Optimist (v. Toto Jr, wildcard) met Sebastiaan Schilpp, Ozzie (v. Deparon U.S.) met Nelleke Krol en One Million (v. Vivaldi) met Robin Heiden voor het eerst in actie.

Bij de zevenjarigen verschijnen geen nieuwe paarden in de ring.

Per jaargang worden de beste twaalf combinaties uitgenodigd voor de derde en laatste selectie op 10 juni in Delft.

Bron: Horses.nl/KWPN