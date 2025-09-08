Startlijst verrichtingsonderzoek tuigpaardhengsten online

Het verrichtingsonderzoek voor tuigpaardhengsten gaat op dinsdag 9 september 2025 om 13.00 uur van start op de Pavo-baan bij het KNHS-centrum in Ermelo. Negen hengsten verschijnen voor de eerste beoordeling in het tuig. Aansluitend staat de herkansing voor vier hengsten gepland.

De eerste beoordeling in het tuig begint om 13.00 uur en omvat negen hengsten. Iedere hengst wordt beoordeeld in het tuig, gevolgd door een beoordeling op het straatje. Vanaf 15.00 uur vindt de herkansing plaats, waarbij vier hengsten opnieuw worden gepresenteerd in het tuig. Ook deze hengsten worden daarna op het straatje beoordeeld en aansluitend rondgestapt in de Pavo-baan met toelichting van de hengstenkeuringscommissie.

Bron: KWPN