Startlijst zadelpresentatie najaarsonderzoek bekend

Op woensdag 5 november vindt de zadelpresentatie van het najaarsonderzoek plaats in de Willem-Alexanderhal in Ermelo. Op deze dag presenteren de springhengsten, de dressuurhengsten en een Gelders hengst zich in de ring. Voor de springhengsten en de Gelders paard-hengst is dit de eerste zadelpresentatie, terwijl het voor de dressuurhengsten de tweede keer voorrijden betreft.

De dag begint met de aangewezen en nieuw aangeboden springhengsten. Deze rubriek start om 08.00 uur met een presentatie aan de hand. Het programma zal vervolgen met de zadelpresentaties van de springhengsten. Vervolgens verschijnt de driejarige Gelders hengst in de ring en na de middag komen de aangewezen dressuurhengsten in actie. Na afloop van de zadelpresentatie van iedere groep volgt een kort overlegmoment tussen de geregistreerde(n) en de hengstenkeuringscommissie.

Zadelpresentatie

Tijdens de zadelpresentatie verschijnen de hengsten zoveel mogelijk met twee of drie tegelijk onder het zadel in de baan. De hengsten worden door hun eigen ruiter of amazone voorgesteld in stap, draf en galop op aanwijzing van de hengstenkeuringscommissie. De commissie beoordeelt of de hengsten testbaar zijn voor het aankomende verrichtingsonderzoek.

Zadelkeuring

Tijdens de zadelkeuring kunnen jonge hengsten die nog niet eerder zijn voorgesteld, of eerder in het hengstenselectietraject niet zijn aangewezen, zich opnieuw laten beoordelen. De hengsten worden dan op exterieur beoordeeld en vervolgens onder het zadel gepresenteerd. De hengstenkeuringscommissie kan deze hengsten aanwijzen voor deelname aan het verrichtingsonderzoek.

Overzicht data najaarsonderzoek 2025

Dressuur

14 oktober: eerste keer voorrijden & zadelkeuring

5 november: tweede keer voorrijden

17 november: derde keer voorrijden (selectiemoment) en aanlevering verrichtingsonderzoek



Springen

5 november: eerste keer voorrijden & zadelkeuring

17 november: tweede keer voorrijden en aanlevering verrichtingsonderzoek



Gelders paard

5 november: eerste keer voorrijden & zadelkeuring

17 november: aanleveren verrichtingsonderzoek

Bron: KWPN