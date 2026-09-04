Startlijsten eerste voorrijddag tuigpaardhengsten gepubliceerd

Aanstaande dinsdagmiddag 8 september vindt de eerste keer voorrijden en herkansing in tuig van dertien tuigpaardhengsten plaats op het KWPN-Centrum in Ermelo. Het betreft vijf aangewezen hengsten terwijl acht hengsten komen voor deelname aan de herkansing. De startlijst is inmiddels gepubliceerd.

KWPN Door

Op de tweede bezichtiging in ‘s-Hertogenbosch werden zes driejarige tuigpaardhengsten uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingonderzoek. Hiervan zullen er vijf in de baan verschijnen op deze eerste voorrijdag die begint om 13.00 uur. Na een aansluitende beoordeling van deze vijf hengsten op het straatje wordt om 14.20 de eerste hengst in de baan verwacht van het achttal dat gaat deelnemen aan de herkansing.

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Aansluitend volgt dan de beoordeling op het straatje van de herkansingshengsten en gaan zij rondstappen in de Pavo-baan waarna er een toelichting volgt. Rond 16.30 uur zal deze eerste voorrijdag zijn afgelopen. 17 september is de tweede voorrijdag en op maandag 28 september is de aanleveringsdag.

Bekijk hier de startlijst

Bron: KWPN