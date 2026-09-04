Startlijsten eerste voorrijddag tuigpaardhengsten gepubliceerd

KWPN
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Startlijsten eerste voorrijddag tuigpaardhengsten gepubliceerd featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Aanstaande dinsdagmiddag 8 september vindt  de eerste keer voorrijden en herkansing in tuig van dertien tuigpaardhengsten plaats op het KWPN-Centrum in Ermelo. Het betreft vijf aangewezen hengsten terwijl acht hengsten komen voor deelname aan de herkansing. De startlijst is inmiddels gepubliceerd.

Door KWPN

Op de tweede bezichtiging in ‘s-Hertogenbosch werden zes driejarige tuigpaardhengsten uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingonderzoek. Hiervan zullen er vijf in de baan verschijnen op deze eerste voorrijdag die begint om 13.00 uur. Na een aansluitende beoordeling van deze vijf hengsten op het straatje wordt om 14.20 de eerste hengst in de baan verwacht van het achttal dat gaat deelnemen aan de herkansing.

Vervolg

Aansluitend volgt dan de beoordeling op het straatje van de herkansingshengsten en gaan zij rondstappen in de Pavo-baan waarna er een toelichting volgt. Rond 16.30 uur zal deze eerste voorrijdag zijn afgelopen. 17 september is de tweede voorrijdag en op maandag 28 september is de aanleveringsdag.

Bekijk hier de startlijst

Bron: KWPN

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant