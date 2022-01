Startlijsten Finale KWPN Hengstencompetities bekend

Op de KWPN Hengstenkeuring in Ermelo vinden volgende week de finales plaats van de Blom Hengstencompetitie Springen en de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur. De finales van het springen staan op het programma voor donderdagavond en de zaterdagmiddag staat in het teken van de dressuurfinales. De startlijsten zijn inmiddels bekend.

Bij het springen in de klasse L staan twee hengsten nog op 0 strafpunten in het tussenklassement: Mindset ES (v. Aganix du Seigneur, f/g E. Schep) en Maximus VDL (v. Zirocco Blue VDL, fokker H.W.J. Grol). In de klasse M gaat La Costa ES (v. Mosito van het Hellehof, f/g E. Schep) met Gerd Jan Horsmans aan de leiding. In de klasse Z/ZZ heeft Dennis van den Brink de hengst Kallas (v. Dallas VDL, fokker A.F.W. Holkenborg) naar een koppositie in het tussenklassement gereden.

Tussenstand dressuur

Onder Dinja van Liere loopt McLaren (v. Morricone, fokker U. Toenjes) momenteel nog op koers voor een eerste plaats in de klasse L van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur. In de klasse M gaat Las Vegas (v. Ferdeaux, fokker J. Deenen) aan de leiding, gereden door Franka Loos. GLOCK’s Taminiau (v. GLOCK’s Toto Jr, fokker J.W. Holtland) en Hans Peter Minderhoud staan in de klasse Z/ZZ-L bovenaan in de tussenstand.

Startlijsten

Startlijsten voor de finale Blom Hengstencompetitie, die worden verreden op donderdag 3 februari:

Springen klasse L

Springen klasse M

Springen klasse Z/ZZ

Startlijsten voor de finale Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie, die worden verreden op zaterdag 5 februari:

Dressuur klasse L

Dressuur klasse M

Dressuur klasse Z/ZZL

Bekijk hier alle startlijsten

Bron: KWPN